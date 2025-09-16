Un indignante que se viralizó en redes sociales muestra un robo perpetrado en una panadería ubicada en la calle Trelles al 2600, en Mariano Acosta, provincia de Buenos Aires, Argentina.

El hecho, registrado el pasado 15 de septiembre, provocó rechazo entre los usuarios por la frialdad de los delincuentes y la angustia de la trabajadora víctima del asalto.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, se observa cómo dos hombres ingresan al local con aparente normalidad y le piden pan reglado a la empleada, quien les entrega los alimentos como un gesto de solidaridad.

Sin embargo, segundos después, la situación da un giro violento. Y es que, después de una negativa de la trabajadora de entregar más productos, al explicar que estaba siendo observada por las cámaras del local, los sujetos reaccionaron con agresividad.

Uno de ellos saltó el mostrador, inmovilizó a la empleada, mientras su cómplice aprovechó para robar lo recaudado por el comercio.

El video, que se difundió rápidamente en redes sociales, muestra la angustia de la trabajadora durante el asalto. Según versiones locales, los delincuentes huyeron tras cometer el robo, y las autoridades locales iniciaron una búsqueda basándose en las imágenes de las cámaras y la denuncia presentada por el comercio.

La publicación del material desató una oleada de reacciones en las redes, donde predominaron la indignación y la sorpresa ante la actitud de los agresores, quienes pasaron de un comportamiento aparentemente amable a una acción violenta en cuestión de segundos.

“Les dio la mano y le agarraron el hombro”; “la señora tan linda que hasta les regaló pan”; “nunca hagas el bien sin mirar a quién”; “la señora sabía que la iban a asaltar, por eso mencionó lo de la cámara”; “por eso es mejor ayudar a los animalitos en la calle”, fueron algunos comentarios en redes.

