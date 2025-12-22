Este domingo, durante el desarrollo de la final del torneo interbarrios entre los equipos de Las Brisas y Matecaña en la Villa Olímpica Don Joe de Suárez, Cauca, la diversión y el entretenimiento se transformaron en una escena de pánico y terror. Un grupo de disidentes de las Farc interrumpió el evento con un violento ataque armado contra la estación de Policía del municipio.

Así lo narró en vivo el comentarista deportivo en su transmisión: “Se calienta el partido, se apaga el partido, pero se pone bueno el partido” y momentos después indicaba: “Esto es Suárez, Cauca. Estábamos en la final del Torneo Interbarrios y lo que acaba de pasar… La gente está saliendo…”. Su voz temblorosa resquebrajaba el ambiente festivo para dar paso a la confusión y el miedo. A pesar de la tensión, buscaba mantener la calma entre los asistentes, con sus palabras “Tranquilos, tranquilos, a la pared, al piso, al piso”, instó a la seguridad como lo recoge su relato.

El aterrador suceso es obra de la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidentes de las Farc, que opera en la región, según confirmó un comunicado de la Tercera División del Ejército Nacional. “La reacción oportuna y contundente de las tropas permitió frustrar el accionar criminal de estos grupos armados ilegales que buscan producir zozobra en las comunidades”, señaló.

Como resultado de la pronta respuesta de las autoridades, en su mayoría formada por el Batallón de Operaciones Terrestres N.°13 de la Brigada 29, responsables de repeler el ataque armado, se logró restablecer el orden y evitar una tragedia mayor. Según la información oficial, alrededor de las 9 de la noche, las operaciones de seguridad en la región continuaron con el fin de preservar la integridad de la población y restablecer la tan necesaria paz.

Por el momento se habla de una persona herida, que fue atendida en el hospital de Suárez, Cauca y luego trasladado a la ciudad de Popayán, donde está recibiendo atención médica, según informó Noticias Caracol.

