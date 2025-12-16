Un video difundido por la candidata presidencial Vicky Dávila dejó en evidencia la gravedad de la violenta toma del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, ocurrida desde la madrugada de este martes.

En las imágenes se observa una densa nube de humo tras una fuerte explosión y, según se escucha en el mismo registro, varios billetes salieron volando luego de la voladura de la sede del Banco Agrario, en medio del ataque armado.

En el video, grabado en pleno hostigamiento, se oye a un habitante del municipio decir: “La plata como vuela, mano…”, mientras el humo cubre la zona afectada. Dávila replicó el material en sus redes sociales y lo acompañó con un mensaje de fuerte rechazo a la situación de orden público que vive el Cauca, señalando que “los caucanos están secuestrados por los narcos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicky Davila (@vickydavilah)

La toma de Buenos Aires (Cauca)

De acuerdo con la información conocida, desde las 6:00 de la mañana se registraron hostigamientos y ataques con explosivos contra la Fuerza Pública, atribuidos a disidencias de las Farc, que no solo arremetieron contra unidades policiales, sino que también destruyeron infraestructura clave del municipio, como la entidad bancaria.

Luego de divulgar el video, la candidata aprovechó para lanzar un mensaje político de cara a las elecciones, asegurando que la situación en Buenos Aires refleja el agotamiento de las comunidades frente a la violencia.

Hoy los terroristas atacaron a la población de Buenos Aires Cauca. más de una decena de heridos, la alcaldía, estación de policía y banco agrario destruidas lo paradójico el representante Ferney Silva hace campaña en esta población y comulga con La Paz total y con él terrorismo. pic.twitter.com/pWRxwQfK3M — Geovany G-22 (@GeovanyB2) December 16, 2025

Vicky Dávila habló sobre la toma a Buenos Aires (Cauca)

“Durante horas los terroristas de las Farc se tomaron Buenos Aires en Cauca. Volaron el Banco Agrario y destruyeron el pueblo. Los colombianos ya no aguantan más. Quieren seguridad en sus territorios y que el Estado y la Justicia combatan a los criminales”, afirmó.

Dávila concluyó que, a su juicio, ese cambio solo será posible en las urnas, al señalar que “eso lo lograremos ganando las elecciones, porque los ciudadanos y el Gobierno estaremos del mismo lado”, en un mensaje que conectó directamente la crisis de seguridad con el escenario electoral.

