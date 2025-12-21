Un nuevo hecho de violencia alteró la tranquilidad del norte del Cauca, luego de que se registrara un hostigamiento armado dirigido contra la estación de Policía de Suárez, justo cuando la comunidad participaba en un partido de fútbol de fin de año.
Videos conocidos posteriormente evidencian el momento en que la jornada deportiva se vio abruptamente interrumpida. En las imágenes se observa a civiles huyendo del lugar mientras, de fondo, se perciben disparos con armas de largo alcance, en un ataque que tenía como objetivo la infraestructura policial del municipio.
#EnDesarrollo A disparos fue atacada la Estación de Policía del municipio de Suárez, departamento Cauca, cuando decenas de personas celebraban un encuentro familiar y deportivo, por lo que quedaron en medio del hostigamiento #VocesySonidos pic.twitter.com/GTTj0tJwi9
De acuerdo con la información preliminar, no se reportan personas heridas ni víctimas fatales. Sin embargo, el episodio volvió a poner en evidencia la delicada situación de orden público que persiste en esta zona del país.
Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer responsables y evaluar las condiciones de seguridad en el municipio, mientras la comunidad manifiesta su preocupación por la cercanía de estos hechos violentos.
