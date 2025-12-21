Un nuevo hecho de violencia alteró la tranquilidad del norte del Cauca, luego de que se registrara un hostigamiento armado dirigido contra la estación de Policía de Suárez, justo cuando la comunidad participaba en un partido de fútbol de fin de año.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ELN anunció cese al fuego unilateral durante las festividades navideñas y advirtió hasta cuándo va)

El hecho ocurrió en el cierre de la tarde, cuando decenas de personas se encontraban reunidas en una cancha del municipio. De manera repentina, se escucharon ráfagas de fusil, lo que desató el pánico entre los asistentes, quienes salieron corriendo para resguardarse del fuego cruzado.

Videos conocidos posteriormente evidencian el momento en que la jornada deportiva se vio abruptamente interrumpida. En las imágenes se observa a civiles huyendo del lugar mientras, de fondo, se perciben disparos con armas de largo alcance, en un ataque que tenía como objetivo la infraestructura policial del municipio.

Lee También

#EnDesarrollo A disparos fue atacada la Estación de Policía del municipio de Suárez, departamento Cauca, cuando decenas de personas celebraban un encuentro familiar y deportivo, por lo que quedaron en medio del hostigamiento #VocesySonidos pic.twitter.com/GTTj0tJwi9 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 22, 2025

De acuerdo con la información preliminar, no se reportan personas heridas ni víctimas fatales. Sin embargo, el episodio volvió a poner en evidencia la delicada situación de orden público que persiste en esta zona del país.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer responsables y evaluar las condiciones de seguridad en el municipio, mientras la comunidad manifiesta su preocupación por la cercanía de estos hechos violentos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.