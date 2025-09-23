Un nuevo video difundido por el periodista mexicano Carlos Jiménez aportó un elemento clave en la investigación por el asesinato de los colombianos Jorge Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, y Bayron Sánchez Salazar, B-King.

En las imágenes se observa el vehículo Mercedes Benz en el que ambos habrían abordado antes de ser trasladados hacia su destino final. El video muestra que el carro iba rápido y apenas disminuyó la velocidad en unos reductores.

Según Jiménez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) descubrió que los colombianos se subieron al automóvil en Miguel Hidalgo. Desde allí se desplazaron hacia Iztapalapa y posteriormente al Estado de México, donde finalmente fueron asesinados.

LO BUSCAN!

Es el Mercedes Benz en el q desaparecieron los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez.@FiscaliaCDMX descubrió q lo abordaron en @AlcaldiaMHmx

De ahí fueron a la peligrosa @Alc_Iztapalapa y al @Edomex

Horas después los asesinaron y tiraron allá El caso #C4enAlerta pic.twitter.com/SUZonq9txh — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 23, 2025

Caso de B-King y Regio Clown: qué se sabe y últimas noticias

El 16 de septiembre, B-King y Regio Clown asistieron en horas de la tarde a un gimnasio en Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México.

De acuerdo con el mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, a las 4:36 p. m. el cantante le comunicó que tenían un almuerzo con dos personas, precisa El Tiempo. Estos acompañantes eran conocidos de Regio Clown, identificados en los chats como ‘Mariano’ y ‘El Comandante’, aunque hasta ahora no se conoce su paradero.

Las últimas conversaciones de Regio Clown, reveladas por Jiménez, muestran la desconfianza del DJ frente a la cita. “No confío en nadie, pero hay que hacer negocios”, escribió a un contacto, antes de intentar tranquilizarlo con la promesa de que solo acudiría a un restaurante tras su rutina en el gimnasio.

Desde ese momento, los artistas no volvieron a responder llamadas ni mensajes. Las dos personas con las que se reunirían tampoco volvieron a estar disponibles en sus celulares, lo que reforzó la hipótesis de que jugaron un papel central en la desaparición.

Las labores conjuntas entre la FGJCDMX y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) permitieron establecer que el Mercedes Benz se desplazó hasta Cocotitlán, municipio donde el 17 de septiembre fueron hallados dos cuerpos con signos de tortura y desmembramiento.

Los cadáveres fueron identificados gracias a tatuajes y otros rasgos físicos que coincidían con los de los músicos. Junto a ellos, apareció una cartulina con un mensaje firmado presuntamente por La Familia Michoacana, grupo del crimen organizado con fuerte presencia en el centro del país.

¿Qué es la Familia Michoacana?

La Familia Michoacana es uno de los cárteles más violentos de México. Nacido en el estado de Michoacán a principios de los años 2000, el grupo se ha caracterizado por su brutalidad, el uso de mensajes intimidatorios en cartulinas y su presencia en actividades como el narcotráfico, la extorsión y el control de territorios estratégicos.

Aunque sufrió fracturas internas y disputas con otros cárteles, mantiene una fuerte presencia en el Estado de México, Guerrero y Michoacán. El mensaje dejado junto a los cuerpos de los artistas colombianos decía: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”, una amenaza directa contra quienes el grupo considera rivales o traidores.

