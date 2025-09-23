Se sigue adelantando la investigación para esclarecer el caso de los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, popularmente llamado Regio Clown, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados un día después de su desaparición (es decir, el 17 de septiembre).

Una de las últimas informaciones tiene que ver con que las autoridades mexicanas y colombianas trabajan en nuevas líneas de investigación que apuntan a un tercer cuerpo hallado cerca del lugar donde fueron encontrados los dos connacionales, según mencionó El Tiempo.

Pero un detalle que será determinante está relacionado con un vehículo rojo que fue captado por cámaras de seguridad y que habría estado implicado en su traslado. Así lo explicó el periódico, que recogió que el material audiovisual recuperado por las autoridades es clave para conocer qué rutas tomaron los artistas.

Las grabaciones recopiladas hasta el momento mostrarían el instante en que los artistas fueron recogidos en un aeropuerto, más exactamente por un carro de color rojo. Esas imágenes serían decisivas para determinar quién manejaba o iba en ese vehículo que recogió a los colombianos.

“Las placas de ese vehículo permitirían saber con quién estuvieron ese día”, reseñó el diario.

De hecho, en uno de los chats filtrados a la prensa, Regio Clown habría compartido con su pareja sentimental el número telefónico de la persona que los recogió, además de tranquilizarlo asegurando que no había de qué preocuparse. También envió su ubicación, que mostraba que estaban en la zona Miguel Hidalgo, en Ciudad de México.

¿Qué reunión tuvieron B-King y Regio Clown en México?

La supuesta reunión con un hombre apodado “el comandante” es otro punto de interés para los investigadores. Según trascendió en medios mexicanos, esa reunión se llevó a cabo el 16 de septiembre, el mismo día en que los artistas dejaron de comunicarse con sus familias. A partir de ese momento, ni sus celulares ni sus redes sociales registraron actividad.

En la versión de algunos testigos y de los chats divulgados por medios de comunicación, los artistas confiaban en que se trataba de un encuentro profesional y no manifestaron temor previo.

Sin embargo, para las autoridades esta cita se ha convertido en el centro de la investigación, pues podría explicar qué pasó después y quiénes son los responsables.

Mientras las autoridades de ambos países analizan el contenido de los celulares, las cámaras de seguridad y los testimonios de familiares y allegados, el hallazgo del tercer cuerpo y la identificación del carro rojo podrían marcar un giro decisivo en el caso.

Los investigadores no descartan que haya más personas implicadas y esperan que en las próximas semanas se puedan revelar avances sobre la identidad del conductor del vehículo y de las personas con las que los artistas se reunieron.

La muerte de B-King y Regio Clown ha causado conmoción tanto en Colombia como en México, pues ambos gozaban de una creciente popularidad. Sus familias piden justicia y transparencia, mientras las pistas que van surgiendo dibujan un rompecabezas aún incompleto, pero cada vez más revelador.

