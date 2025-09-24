El azar y la inteligencia artificial (IA) parecen haber encontrado un punto de encuentro, de acuerdo con la historia de Carrie Edwards, una mujer de Virginia, Estados Unidos, que ganó 150.000 dólares en la lotería luego de usar ChatGPT para elegir los números de su boleto ganador.

La historia se volvió viral como un insólito ejemplo de la IA ayudando a ganar en la lotería. El valor del premio inicial era de 50.000 dólares, pero Edwards había pagado un servicio adicional que le triplicaba la apuesta, según recogió El Tiempo.

¿Cuánto ganó mujer que le pidió números de lotería a ChatGPT y qué hará con el premio?

De esta manera, la ciudadana se llevó cerca de 600 millones de pesos colombianos, teniendo en cuenta la actual tasa de cambio. La mujer, gracias a la consulta que le hizo a la inteligencia artificial, logró coincidir con cuatro de los cinco números de la Virginia Lottery.

Edwards, luego de su sorpresivo golpe de suerte, decidió donar todo el dinero a tres organizaciones sociales: la Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD), Shalom Farms y la Navy-Marine Corps Relief Society.

¿Se puede predecir el resultado de la lotería con inteligencia artificial?

El hecho de que una mujer ganara un significativo premio en la lotería con números sugeridos por una IA no significa que exista una fórmula mágica capaz de predecir los resultados.

De hecho, según el testimonio de la protagonista, la IA le habría advertido que se trata de suerte al darle la serie de combinaciones aleatorias que la llevaron a ganar el Powerball del 8 de septiembre. Era la primera vez que apostaba en línea.

