La jornada de elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, llevada a cabo en el Senado de Colombia el pasado 3 de septiembre de 2025, se vio envuelta en tensión política y polémica.

Según relatan fuentes periodísticas que cubrían la sesión, el senador Alex Flórez, del Pacto Histórico, fue sorprendido consultando ChatGPT en medio de la discusión y votación.

“¿Quieres que te busque la jurisprudencia exacta del Consejo de Estado y los apartes de la Ley 1475 para que tengas la base jurídica literal y la puedas usar en tu caso?”, se lee en la pantalla del móvil de Flórez que fue fotografiado, de acuerdo con Semana.

La duda del parlamentario, según informó la revista, tiene que ver con el aval que le dio el CNE ( Consejo Nacional Electoral) a dos congresistas de Cambio Radical para participar en la votación, cuando su propio partido suspendió su derecho al voto por una ausencia en la votación de consulta popular.

Se trata de Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, quienes no podían participar en el proceso, pero a última hora se les levantó la sanción, por lo que los partidos protestaron con varios conceptos que, al parecer, no dominaba Flórez.

¿Quién fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional?

Carlos Camargo Assis, el exdefensor del Pueblo, fue elegido con 62 votos a favor frente a los 41 que obtuvo María Patricia Balanta, la candidata apoyada por el Gobierno.

El proceso de elección estuvo marcado por intensos debates sobre la independencia judicial y la influencia política. Gustavo Petro, quien había manifestado su respaldo a María Patricia Balanta en su candidatura a la magistratura, se vio perjudicado con este desenlace.

