La emergencia por el consumo de licor adulterado en la zona del mercado público de Barranquilla sigue cobrando vidas. Las autoridades de salud confirmaron que en las últimas horas fallecieron dos personas más, entre ellas Pedro Pablo Caraballo, quien permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nuevo Barranquilla.

El otro deceso corresponde a un hombre que ingresó al mismo centro asistencial pasadas las 7:00 p. m., en estado crítico, y que no logró sobrevivir pese a la atención médica. Con estos casos, la cifra de víctimas mortales aumenta, mientras cuatro personas continúan hospitalizadas en UCI.

De acuerdo con los reportes, las personas afectadas habían ingerido la bebida en sectores cercanos al mercado público y en barrios como San Roque y Rebolo, donde algunas de las víctimas, en condición de habitantes de calle, fueron halladas deambulando con signos de intoxicación.

La primera víctima mortal identificada fue Nicolás Manuel Medrano, quien ingresó al hospital hacia las 4:30 de la madrugada del martes y falleció una hora después. Según versiones oficiales, Medrano habría sido quien preparó y distribuyó el licor adulterado en el sector conocido como El Boliche.

Entre los fallecidos también figuran Helmot Enrique Escolar, José Felipe Crespo Ortiz y Emiro Alberto Miranda, la mayoría dedicados a oficios informales como ventas ambulantes, trabajo con carretillas o bicitaxismo. Cabe resaltar que otras 6 personas están en el hospital por ingerir este líquido.

Al respecto, la Secretaría de Salud de Barranquilla reiteró la alerta a la ciudadanía para que se abstenga de consumir bebidas alcohólicas de dudosa procedencia y reforzó los operativos de inspección en la zona del mercado público.

¿Qué contiene el ‘cococho’?

Según lo que sabe por las autoridades, se trata de una bebida embriagante adulterada que contiene alcohol etílico y metanol (un tipo de alcohol no apto para beberse), este último elemento daña el nervio óptico y el sistema nervioso central.

El consumo de esta bebida puede causar ceguera y, en muchos casos, la muerte.

