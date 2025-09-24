En 2006, cuando YouTube apenas comenzaba su camino antes de convertirse en la plataforma de videos más influyente de Internet, se popularizó la grabación de un niño mexicano que caía al agua por culpa de uno de sus primos.

El video, titulado ‘La caída de Édgar’, fue uno de los primeros fenómenos virales de la web y, 19 años después, sigue siendo un referente cultural no solo en Latinoamérica, sino también en otras partes del mundo.

El protagonista es Édgar Martínez, quien en ese entonces tenía 11 años. Estaba acompañado de un tío y de su primo, este último fue quien lo empujó mientras trataba de cruzar una quebrada sobre dos troncos en el campo.

Actualmente, Édgar tiene 30 años. Aunque ha optado por mantenerse alejado de los reflectores, en algunas entrevistas ha recordado su experiencia como “niño estrella” de Internet y reconoció que, después de la grabación, muchas personas buscaban estar cerca de él.

No obstante, también admitió que enfrentó momentos incómodos: “La gente solo me veía como ese gordito que se cayó y no me veían como quien era yo”, declaró en una entrevista recogida por El Clarín.

¿Qué pasó con el niño de ‘La caída de Édgar’?

En días pasados, Édgar Martínez anunció en sus redes sociales que se comprometió, acompañando la noticia con una publicación que decía: “Save the date”.

La publicación se hizo viral, pues aparece junto a quien será su futura esposa, la arquitecta Valeria Bermea, con quien lleva varios años de relación.

Según la revista mexicana Fama, la prometida de Édgar cuenta con una destacada trayectoria profesional. Es dueña de una empresa de construcción y remodelación en Monterrey, además de otro proyecto enfocado en diseño. La pareja ya fijó la fecha de su boda: el 10 de octubre de 2026.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bermea ✌️ (@valeria_bermea)

