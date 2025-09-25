El crimen de los artistas colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) en México sigue bajo investigación, y en los últimos días han surgido nuevas versiones sobre lo ocurrido antes de su asesinato.

Ambos fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre y sus cuerpos aparecieron al día siguiente en Cocotitlán, Estado de México, aunque solo fueron identificados el 22 de septiembre.

Según la información revelada por medios mexicanos, citada por El Tiempo, los dos artistas habrían tenido una discusión en el hotel donde se hospedaban, después de asistir a un gimnasio en Polanco. Testigos indican que se encontraban consumiendo alcohol o drogas y generaron desórdenes que incomodaron a otros huéspedes.

Posteriormente, pidieron un Uber hasta Miguel Hidalgo, donde abordaron un Mercedes Benz que los llevó hacia Iztapalapa. Ese vehículo, presuntamente vinculado a un hombre identificado como “El Comandante”, fue hallado en Texcoco.

Conversaciones de WhatsApp revelaron que se dirigían a una reunión pactada, aunque B-King advirtió que debía tener cuidado porque no confiaba en nadie. Sus cuerpos aparecieron junto a un cartel firmado por la organización criminal “Familia Michoacana”, que los acusaba de traición y de colaborar con otra banda rival.

Las autoridades mexicanas analizan la hipótesis de un ajuste de cuentas y posibles vínculos con estructuras criminales, mientras familiares y allegados en Colombia exigen justicia a los gobiernos de ambos países.

