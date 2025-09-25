Con el pasar de los días se conocen más detalles del caso B-King y Regio Clown, quienes desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México y cuyos cuerpos sin vida fueron hallados horas después.

Una de las investigaciones que adelantan las autoridades de ese país tienen que ver con una reunión a la que iban a asistir los artistas colombianos justo el día en que fueron reportados como desaparecidos.

Un sujeto apodado como ‘El Comandante’ era quien, al parecer, iba a recibir a B-King y Regio Clown, después de que se subieron carro de alta gama en el que se les vio por última vez, por lo que su paradero es clave para a fiscalía mexicana.

El periodista mexicano Carlos Jiménez, de ‘C4 en Alerta’, dio a conocer en su cuenta de X una foto de alias ‘El Comandante’, a quien las autoridades buscan para esclarecer el caso del cantante colombiano y su DJ.

Tal y como informó el comunicador, el sujeto responde al nombre de Cristofer y, al parecer, les dijo a los artistas que “trabajaba con el gobierno” y que la reunión era con el objetivo de “hacer negocios”.

Chats confirman reunión de B-King y Regio Clown con ‘El Comandante’

Cabe resaltar que en unos chats de WhatsApp de Regio Clown se confirma que los artistas se iban a ver con ‘El Comandante’, y en la misma conversación el DJ manifestó su incomodidad con algunos aspectos de seguridad.

SE BUSCA!

Es el “COMANDANTE”

Se llama Cristofer y es el tipo con el q iban a reunirse los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez.

Según el, “trabaja para gobierno”.

Ese día iban a hacer negocios; Acabaron muertos.@FiscaliaEdomex y @FiscaliaCDMX indagan. El caso #C4EnAlerta pic.twitter.com/vd81If2Rbw — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 25, 2025

