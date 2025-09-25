Colombia revive un nuevo caso de impunidad que golpea a una familia en Antioquia. En Puerto Berrío, un joven taxista de 25 años fue asesinado en noviembre de 2023 y, según testigos, el presunto responsable es un soldado profesional identificado como Carvajal. Sin embargo, casi dos años después, el caso sigue sin resolverse y el acusado está en libertad, según contó la madre de la víctima en Voz de Fondo pódcast.

Astrid Guizado, madre del taxista, relató que su hijo, Carlos Andrés, salió de casa el 25 de noviembre de 2023 para cumplir un viaje de trabajo. Él debía llevar a unas amigas a Puerto Berrío y planeaba regresar al día siguiente. “Me dijo que volvía, pero nunca regresó”, recordó. Horas más tarde, recibió la noticia de que había sido llevado a un hospital por una herida de bala. Aunque en un primer momento el médico aseguró que estaba estable, minutos después confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con lo narrado en el pódcast, las amigas que acompañaban a Carlos Andrés señalaron al soldado Carvajal como el responsable. Contaron que el militar empezó a manipular un arma de fuego, asegurando que eran balas de salva, pero una de ellas vio cuando cargó proyectiles reales. “Mi hijo estaba chateando cuando este hombre le puso el arma en el estómago y le disparó”, relató su madre en la entrevista. Los testigos insistieron en que no se trató de un accidente.

El señalado criminal fue detenido en flagrancia esa misma noche y presentado ante un juez. La Fiscalía lo acusó de homicidio y porte ilegal de armas, pues el arma usada no tenía salvoconducto. Aunque inicialmente se le impuso medida de casa por cárcel, el proceso se fue aplazando una y otra vez hasta que, en diciembre de 2024, obtuvo la libertad por vencimiento de términos.

Astrid denunció en Voz de Fondo pódcast que el caso permanece estancado en el Juzgado Promiscuo de Yolombó, pese a la existencia de pruebas y testigos. “Es muy duro perder un hijo y más duro aún ver que el responsable camina libre como si nada”, dijo con dolor. Para ella, el proceso no avanza porque se trata de un miembro del Ejército. “Si fuera un civil, la justicia sería diferente”, afirmó.

El llamado de la familia es que se asignen audiencias y se garantice un juicio transparente. “Queremos justicia, que Carvajal diga por qué lo hizo y que pague por el daño que nos causó”, concluyó la madre entre lágrimas.

