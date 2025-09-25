Las víctimas, Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, desaparecieron el viernes pasado tras subir a una camioneta blanca en el partido de La Matanza (sur de Buenos Aires).

Horas después, sus cuerpos fueron hallados en una vivienda del vecino municipio de Florencio Varela, donde fueron torturadas y asesinadas con extrema violencia, detalla el diario argentino La Nación.

El principal sospechoso es un joven peruano de 23 años conocido como “Pequeño J” o “Julito”, considerado un emergente capo narcotraficante con base en la villa 21-24 de Barracas, añade ese medio.

Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el narco ordenó el crimen para disciplinar a sus lugartenientes y transmitir su poder, llegando a difundir las torturas en vivo por Instagram ante decenas de personas.

La investigación, liderada por el fiscal Gastón Duplaá con apoyo de la DDI y la Procunar, permitió identificarlo a partir de pruebas halladas en la escena del crimen.

Cuatro sospechosos ya fueron detenidos, uno de ellos con un celular que contenía la grabación de la transmisión, apuntó ese periódico.

La policía argentina continúa trabajando para lograr la captura del joven narcotraficante y el desmantelamiento de su peligrosa red criminal, destaca ese rotativo.

Qué dijeron las familias de las jóvenes asesinadas

El velatorio de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, dos de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela, se desarrolló en una casa de sepelios en San Justo en medio de un clima de dolor e incredulidad.

Desde temprano comenzaron a llegar familiares, amigos, vecinos y hasta desconocidos que siguieron el caso en los medios, todos conmocionados por la brutalidad del crimen, apuntó Clarín.

La abuela de las 2 jóvenes (eran primas), afectada por la situación, debió ser asistida por paramédicos y permaneció en la calle acompañada por sus allegados. La mamá de Brenda, visiblemente destruida, abrazó con desesperación a su nieto en una escena desgarradora, mientras la madre de Morena recibía muestras de apoyo, resaltó ese diario.

El velorio estuvo marcado también por el ruido de obras viales en la calle, que dificultaron el acceso, pero no impidieron que decenas de personas se acercaran a despedir a las víctimas. A pocas cuadras, en otro lugar de San Justo, se realizaba el sepelio de la tercera víctima, Lara Gutiérrez.

Los testimonios de vecinos y amigos reflejaron indignación, dolor y un fuerte pedido de justicia. Muchos cuestionaron la connivencia entre política, policía y narcotráfico, mientras familiares y allegados rechazaron los rumores difundidos contra las jóvenes en redes, reivindicando la memoria de las víctimas.

