Las autoridades de Bucaramanga investigan las circunstancias que rodean el fallecimiento de la abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, de 53 años, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado miércoles primero de octubre en el estudio de su residencia en el barrio Sotomayor.

(Lea también: Misteriosa muerte en puente peatonal de TransMilenio en Paloquemao: ¿qué se sabe?)

De acuerdo con los reportes iniciales, Serrano no presentaba signos visibles de violencia. Sin embargo, junto a ella se halló una nota que llamó la atención de los investigadores. El mensaje advertía: “Ojo, no tocar plato, ni pan, ni vaso, ni marcador”, y estaba ubicado al lado de varios objetos de la vivienda, lo que abrió nuevas dudas sobre lo ocurrido.

Aunque en un primer momento el caso fue tratado como un posible suicidio, la Sijín y el CTI de la Fiscalía asumieron la investigación para establecer con certeza qué sucedió.

Lee También

La abogada había ganado notoriedad recientemente porque, junto con su colega Juan Nicolás Gómez, interpuso la acción jurídica que derivó en la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia.

Tras conocerse la noticia de su muerte, Gómez reveló a medios locales que Serrano había manifestado temor y que incluso había decidido apartarse de ese proceso judicial.

“Ella me dijo que quería retirarse porque le daba miedo, y por eso dejó de asistir a los trámites administrativos”, señaló.

(Vea también: “Problemas delicados”: madre de B-King hizo revelación sobre Regio Clown)

El abogado también aseguró que, después del fallo, recibió amenazas que lo obligaron a salir de la ciudad.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis y esperan el dictamen de Medicina Legal, que será clave para esclarecer las causas del deceso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.