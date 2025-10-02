En la mañana de este jueves 2 de octubre se conoció una lamentable noticia en Bogotá, la cual tiene que ver con el extraño fallecimiento de una persona en el puente peatonal ubicado en inmediaciones de la estación de TransMilenio Paloquemao, en la carrera 30, junto al supermercado Jumbo.

Así lo reportó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, a través de sus redes sociales, donde aseguró que se trataría de una persona mayor.

La información preliminar indica que la persona transitaba por la zona y, probablemente, sufrió complicaciones de salud que derivaron en su muerte en el mismo sitio. Aunque no se han confirmado de manera oficial las causas del deceso, el reporte sugiere que se trataría de un problema de origen médico, y no de un hecho violento.

“Informan, al parecer, que se trata de un adulto mayor, que presentó complicaciones de salud y lamentablemente falleció en el lugar”, publicó el periodista en Instagram, donde compartió imágenes de la escena.

Hasta el momento, las autoridades de Bogotá no han entregado un comunicado oficial sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las circunstancias exactas del hecho.

Sin embargo, el caso causó conmoción entre los transeúntes que a esa hora cruzaban por el puente peatonal, uno de los más concurridos de la carrera 30, en un sector de alta movilidad por la cercanía con la central de abastos de Paloquemao y la estación de TransMilenio.

Este tipo de sucesos también ponen en evidencia la necesidad de contar con atención médica oportuna y eficiente en espacios públicos de la ciudad. En varias ocasiones, ciudadanos han manifestado que, ante emergencias de salud repentinas, los tiempos de respuesta pueden ser cruciales para salvar vidas.

Cabe recordar que en Bogotá son frecuentes los reportes de emergencias médicas en vía pública, muchas veces protagonizadas por adultos mayores que, al movilizarse por su cuenta, enfrentan episodios repentinos de salud.

Por ahora, se espera que las autoridades competentes entreguen mayores detalles sobre la identidad del adulto mayor y las causas precisas de su muerte.

Acá, un video del lugar:

#BOGOTÁ. Reportan persona fallecida en el puente peatonal de la estación de TransMilenio Paloquemao, en inmediaciones al Jumbo de la carrera 30. Informan; al parecer, un adulto mayor presentó complicaciones de salud y lamentablemente falleció en el lugar. ÚNETE 👉… pic.twitter.com/3xsdED5OOe — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 2, 2025

