Un argentino acusado de ser cómplice del peruano ‘Pequeño J’, presunto cerebro del triple femicidio perpetrado la semana pasada en Buenos Aires, fue deportado este jueves de Perú, informó la policía local.
Con grilletes en manos y pies, y vestido con un enterizo naranja y chaleco antibalas, Matías Ozorio, de 28 años, fue entregado a autoridades argentinas en el aeropuerto de Lima.
"La policía concretó hoy la expulsión del país y entrega a las autoridades argentinas del prófugo internacional Matías Agustín Ozorio", indicó en un comunicado.
Qué se sabe de Matías Ozorio
Sobre Ozorio pesaba una notificación roja de Interpol acusado de ser cómplice del presunto autor intelectual de la tortura y asesinato de Morena Verdi, de 20 años, Brenda del Castillo, de 20, y Lara Gutiérrez, de 15, la semana pasada en Buenos Aires.
Qué pasó con el triple crimen en Buenos Aires
El crimen fue retransmitido por redes sociales a un grupo cerrado de 45 usuarios, reveló el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, que calificó el hecho como un acto “aleccionador” por un presunto robo de droga.
La expulsión se ejecutó de forma inmediata porque Ozorio había ingresado de manera irregular a Perú, dijo a la AFP una fuente de la policía de extranjería. Las autoridades peruanas detuvieron a Ozorio y al peruano Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J’, de 20 años, el martes en Lima. Con estas dos, ya son nueve las detenciones practicadas por este caso.
Valverde, quien se encuentra bajo custodia policial, “seguirá un trámite de extradición que podría durar entre 30 y 60 días”, estimó la policía.
