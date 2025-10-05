Después de varios años en silencio, la emblemática y cuestionada presentadora colombiana, Virginia Vallejo, volvió a aparecer en los medios de comunicación de Colombia. En una entrevista con ‘Los informantes’, la periodista habló de aquel pasado oscuro que la marcó, esto al haberse involucrado sentimentalmente con un delincuente.

(Le puede interesar: Virginia Vallejo sufrió un derrame cerebral y casi queda ciega: “Tuve que volver a hablar”)

Pese a ello, Vallejo no se escuchó afligida por lo que vivió en la década de los 80, antes de irse de Colombia, y aseguró que ha sido siempre firme con su criterio.

Y es que no es para menos, a sus 76 años aún muestra con orgullo haber sido, según ella, la primera mujer casada por lo civil, la primera presentadora de noticias en territorio nacional y la primera en presentar reportes periodísticos en la calle. Inclusive, dice con ironía haber sido la primera figura pública en involucrarse con uno de los criminales más temidos del país.

Actualmente, Vallejo está radicada en desde hace casi 20 años en Miami, Estados Unidos, y desde allí dice que su único remordimiento es no haber aprovechado más el dinero que obtuvo Escobar con sus negocios ilícitos.

“Me decía: ‘Pídeme lo que quieras’. Y le decía: ‘No quiero nada’. De bruta esas son una de las cosas que me arrepiento, debí haberle pedido todo”.

