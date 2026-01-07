En un trágico suceso, Elxnat Leif Lino, joven alemán estudiante de Ingeniería Ambiental, fue asesinado en La Guajira, Colombia. El terrible incidente tuvo lugar durante la mañana del martes 6 de enero de 2026 en medio de un presunto intento de robo, según informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

Leif Lino, de 26 años, fue interceptado cuando se desplazaba en su motocicleta de color azul y blanco por la carretera que conduce al tramo conocido como Cuatro Vías. Herido de gravedad con un arma de fuego, el joven perdió la vida en el lugar de los hechos. El citado diario indica que las autoridades ahora ofrecen una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables.

Leif vivía en Colombia desde hace unos meses, participando en un programa de intercambio en la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, institución que se pronunció pese a su corta estancia. “Lamentamos profundamente la temprana partida de Leif. Fue una persona de calidad humana excepcional, comprometido con su formación y apasionado por el intercambio cultural”.

Además de destacarse por su acercamiento cultural y su pasión por los viajes, la música y la fotografía, Leif aportaba a la construcción de una economía más sostenible a través de All LCA, compañía que cofundó durante su paso por Colombia. En ella abogó por minimizar los impactos ambientales, poniendo en práctica sus conocimientos sobre ingeniería. Así lo destacó su perfil en redes sociales, donde evidenciaba su compromiso emprendedor.

Lee También

Lee También

Este caso recuerda al de Jean Claude Bossard, joven que fue asesinado en Bogotá y todo por resistirse a un robo de su celular en el norte de la ciudad. Los delincuentes les dispararon sin mediar palabra y lo dejaron gravemente herido tendido en el piso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.