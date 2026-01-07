El inicio de 2026 en Antioquia quedó marcado por una nueva masacre que estremeció a la subregión del Nordeste. Cuatro personas fueron asesinadas de manera violenta luego de haber sido, al parecer, retenidas ilegalmente por un grupo armado ilegal en zonas rurales de los municipios de Amalfi, Vegachí y Remedios.

Sigue a PULZO en Discover

La Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Antioquia, confirmó que los cuerpos fueron hallados el pasado martes 6 de enero en diferentes puntos de estos municipios. El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de la institución en el departamento, explicó que los hechos se habrían iniciado dos días antes, el 4 de enero, cuando las víctimas fueron interceptadas en áreas limítrofes entre Amalfi y Remedios.

(Lea también: Registran primera masacre de 2026 en Colombia; mujeres fueron asesinadas en un velorio)

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los cuatro ciudadanos habrían sido retenidos contra su voluntad por integrantes de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, perteneciente al ‘Clan del Golfo’, y posteriormente trasladados a sectores apartados. La desaparición fue reportada oficialmente el 5 de enero, lo que activó los operativos de búsqueda; sin embargo, al día siguiente se confirmó el hallazgo de los cuerpos en distintos lugares, lo que evidenciaría una acción planificada y coordinada.

Lee También

Las autoridades informaron que en el corregimiento Santa Isabel, jurisdicción de Remedios, fue encontrado sin vida Yefer Arley Madrigal Castañeda. En el municipio de Vegachí, se reportaron dos hallazgos más: Juan Carlos Madrigal Ruiz fue localizado en el sector conocido como La Y, en el corregimiento El Tigre, mientras que en la vereda Alejandría apareció una tercera víctima, cuya identidad aún está en proceso de confirmación. El cuarto cuerpo fue hallado en la vereda Montebello, zona rural de Amalfi, donde las autoridades identificaron a Jorge Andrés Madrigal Ruiz.

Uno de los aspectos que más conmoción ha causado es que tres de las cuatro víctimas pertenecían a una misma familia, dos hermanos y un primo, lo que ha profundizado el impacto social del crimen en las comunidades afectadas. Además, se conoció que uno de los fallecidos tenía antecedentes judiciales por tráfico de armas, un elemento que ahora hace parte de las líneas de investigación.

Según labores de inteligencia, el crimen habría sido ordenado por un hombre conocido con los alias de ‘Matías’ o ‘Chuzo’, señalado como cabecilla de zona de la subestructura del ‘Clan del Golfo’ que opera en el Nordeste antioqueño.

Este hecho violento ocurre en un escenario de alto riesgo que ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo, entidad que emitió alertas tempranas como la AT 013/25 y la AT 023/22, en las que se advierte sobre la grave situación de seguridad en municipios como Remedios y Amalfi, debido a la imposición de normas ilegales por parte de grupos armados.

(Vea también: Ola de violencia en Colombia: siete personas, asesinadas en dos masacres que sacudieron al país)

La región es escenario de una disputa territorial en la que confluyen el Clan del Golfo, el ELN, disidencias armadas y estructuras delincuenciales locales, una combinación que ha incrementado las amenazas, los desplazamientos forzados y los homicidios selectivos.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Policía Antioquia anunció la conformación de una cápsula investigativa especializada con el objetivo de esclarecer los móviles del crimen, identificar a todos los responsables y reforzar la presencia institucional en la zona para evitar nuevos hechos de violencia.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: