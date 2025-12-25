El 24 de diciembre de 2025, en los preparativos de Navidad, un importante cambio administrativo tuvo lugar en el Gobierno de Colombia. A través del decreto 1424 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, José Raúl Moreno fue oficializado como nuevo jefe de Despacho presidencial.

La designación de Moreno, quien lleva en el cargo de forma interina desde el 15 de agosto de 2025, sucediendo a Alfredo Saade, fundamenta una trayectoria caracterizada por la consolidación administrativa, y es un punto crucial en la estrategia política del Gobierno Petro.

Moreno, antes asesor del Dapre y en 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, ha sido un baluarte del equipo Petro desde sus primeros días. Su nombramiento fortalece aun más el núcleo duro del Gobierno Petro. Angie Rodríguez, en el anuncio de designación de Moreno como jefe de Despacho interino, destacó la transición ordenada: “Deseo los mayores éxitos a Alfredo Saade en la nueva misión encomendada por el señor presidente Gustavo Petro, y anuncio como Jefe de Despacho Presidencial en encargo, al asesor del Dapre Raúl Moreno”.

Moreno, por su parte, con extrema gratitud hacia el mandatario Petro, dijo en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter): “Señor presidente Gustavo Petro, muchas gracias por permitirme trabajar a su lado, es un honor para mí ser parte del proyecto del cambio”. Este proyecto, impulsado por el presidente Gustavo Petro, tiene como objetivo promover reformas sociales y estructurales significativas en Colombia.

Esta importante designación gubernamental se da en medio de una serie de retos importantes para la administración Petro. Desde controversias políticas hasta decretos de emergencia económica, la presidencia de Petro ha estado marcada por varias pruebas. No obstante, la investidura de Moreno parece indicar estabilidad en el equipo de confianza del presidente.

