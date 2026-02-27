Lo que debía ser un acto político más del Centro Democrático en el municipio de Honda, Tolima, estuvo a punto de terminar en tragedia. La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia reveló detalles de un angustiante episodio: la captura de una mujer armada que se encontraba a escasos 3 metros de ella y del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes intervenían ante la comunidad.

Según relató Valencia en Mañanas Blu, el equipo de seguridad detectó a una mujer que simulaba grabar el evento con su celular, pero su mirada estaba perdida y no prestaba atención a la filmación. Al realizarle una requisa preventiva, los uniformados quedaron fríos: en su morral cargaba una pistola y un paquete con lo que sería Tusi.

“Es muy intimidante pensar que una señora armada esté llegando tan cerca donde estamos el presidente Uribe, todos los candidatos del partido y la comunidad”, expresó Valencia con preocupación.

La sorpresa aumentó cuando las autoridades identificaron a la capturada como una dragoneante del Inpec. A través de un comunicado, la entidad se lavó las manos asegurando que la funcionaria asistió al evento en una “actuación estrictamente personal e individual”.

Sin embargo, para Valencia el tema es grave, pues en el país rige un decreto que restringe el porte de armas, lo que convertiría el hecho en un posible delito de porte ilegal, sumado a la extraña presencia de sustancias alucinógenas.

La senadora aprovechó para denunciar un clima de violencia contra su partido a pocos días de las elecciones del 8 de marzo. Según Valencia, el Centro Democrático está siendo blanco de ataques sistemáticos:

Cauca: Candidatos declarados “objetivo militar” y vallas de grupos ilegales prohibiendo su ingreso.

Neiva: Vandalismo en sedes políticas.

Soacha y Duitama: Simpatizantes agredidos a piedra.

“Nosotros exigimos garantías y exigimos que este gobierno nos deje hacer la política”, puntualizó la precandidata, quien pidió que se analice el celular de la capturada para saber quién está detrás de su presencia en el evento.

