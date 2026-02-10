La marca japonesa Suzuki anunció el lanzamiento de su nueva SUV híbrida enchufable, la Suzuki Across 2026, un modelo desarrollado en alianza con Toyota Motor Corporation que busca posicionarse en el competitivo segmento de los vehículos electrificados, donde compite con propuestas de Kia, Nissan, Volkswagen y otras marcas internacionales.

Su diseño está basado en la plataforma del Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, lo que le permite incorporar un sistema de propulsión híbrida enchufable con tracción integral. El vehículo combina un motor a gasolina de 2.5 litros con dos motores eléctricos —ubicados en los ejes delantero y trasero—, lo que le otorga tracción en las cuatro ruedas y un desempeño equilibrado entre potencia y eficiencia.

Este sistema permite circular en modo totalmente eléctrico durante trayectos urbanos y activar el motor de combustión cuando se requiere mayor autonomía o desempeño en carretera. La batería de iones de litio de alta capacidad le permite ofrecer cifras competitivas dentro de su categoría, alineándose con las tendencias actuales del mercado en movilidad sostenible.

En términos de diseño, la nueva SUV presenta una imagen robusta y moderna, con líneas marcadas, parrilla frontal distintiva y faros LED. En el interior incorpora un panel digital, pantalla táctil de gran formato para el sistema de infoentretenimiento y múltiples asistentes de conducción enfocados en seguridad y confort, como sistemas de frenado autónomo, control de crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril.

¿Cuáles son las características de la Suzuki Across 2026?

La Suzuki Across 2026 se presenta como una SUV híbrida enchufable con un equilibrio entre rendimiento, eficiencia y tecnología. Su diseño y construcción buscan ofrecer una experiencia de conducción moderna sin sacrificar capacidad ni versatilidad.

Sistema de propulsión híbrida enchufable:

La Across 2026 combina un motor de gasolina de 2.5 litros con dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el trasero. Este conjunto le permite operar en modo completamente eléctrico para desplazamientos urbanos o utilizar la potencia combinada cuando se requiere mayor desempeño o autonomía en carretera.

Se trata del sistema PHEV que integra tres motores de la siguiente manera:

Motor gasolina 2.5 litros ciclo Atkinson de 143 CV

Motor eléctrico delantero de 204 CV

Motor eléctrico trasero de 55 CV

Autonomía y eficiencia:

Gracias a una batería de iones de litio de alta capacidad, el vehículo puede recorrer más de 100 kilómetros en solo modo eléctrico, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones. Si bien Suzuki no ha publicado cifras oficiales de autonomía eléctrica, el diseño está alineado con las expectativas del segmento híbrido enchufable.

Diseño exterior:

La SUV presenta un aspecto robusto y moderno, con líneas definidas que enfatizan su carácter dinámico. La parte frontal tiene una parrilla distintiva y faros con tecnología LED, mientras que las proporciones generales reflejan un equilibrio entre presencia y funcionalidad.

Además, cuenta con:

Pantalla digital de instrumentos de 12,3 pulgadas

Pantalla central táctil de 12,9 pulgadas para el sistema multimedia

Interior y tecnología:

En el interior, la Across 2026 ofrece un espacio pensado para la comodidad y la conectividad. Incluye un panel digital de instrumentos, una pantalla táctil de buen tamaño para el sistema de infoentretenimiento, y diversas funcionalidades tecnológicas para facilitar la interacción con el vehículo. Entre los sistemas disponibles se encuentran opciones de conectividad modernas para dispositivos móviles y comandos intuitivos.

Asistencia y seguridad:

La seguridad es un componente central en las características de este modelo. La SUV cuenta con asistentes avanzados como frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y otros sistemas de apoyo al conductor que ayudan tanto en conducción urbana como en trayectos largos.

¿La Suzuki Across 2026 llegará a Colombia?

Con este lanzamiento, Suzuki fortalece su estrategia de electrificación y amplía su portafolio en un segmento que crece impulsado por regulaciones ambientales más estrictas y por consumidores que buscan alternativas con menor impacto ambiental.

Aunque la marca no ha confirmado su llegada al mercado colombiano, el modelo representa una apuesta clara por competir frente a SUV híbridas consolidadas en la región.

