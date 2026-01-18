El Toyota Land Cruiser FJ es un modelo que rescata la esencia del legendario FJ40 y la pone en un empaque más moderno, pequeño y usable para el día a día, sin perder su propósito real: ser un todoterreno de verdad.

Aunque el debut será global, Tailandia tendrá las primeras unidades. Desde ya abrió preventas y será en marzo de 2026, durante el Bangkok Motor Show, cuando las primeras unidades salgan oficialmente a las calles.

Land Cruiser FJ 2026 / Toyota

Características de nueva Land Cruiser FJ

Por ahora, solo habrá una motorización disponible: el motor cuatro cilindros de 2.7 litros gasolina, un viejo guerrero de Toyota que muchos conocen por su durabilidad y estabilidad mecánica. Produce 163 hp y 246 Nm de torque, gestionados por una caja automática de seis velocidades y tracción 4×4.

No será un misil acelerando en carretera, pero sí un mecánico fiel preparado para todo tipo de caminos. Las estimaciones de consumo lo ponen entre 35 y 40 km por galón, cifras coherentes con su carrocería cuadrada, altura, ruedas grandes y orientación todoterreno.

Toyota no la descarta en versión diésel. Aunque muchos piden un 2.8 turbo diésel, los ingenieros dejaron claro que escuchan al público, y si la demanda es lo suficientemente fuerte, esa versión podría llegar más adelante.

Land Cruiser FJ 2026 / Toyota

Lo primero que atrapa del FJ nuevo es su pinta retro, pero en este caso no es solo estética. Cada línea cumple una función real:

Carrocería cuadrada , para saber exactamente dónde terminan los bordes cuando se maniobra en trochas estrechas

Techo plano y parales casi verticales , nostalgia visual pero también mejor visibilidad

Parachoques divididos en piezas , para reemplazar solo lo que se rompe y no todo el conjunto

Elementos modulares , pensados para personalizar y reparar con facilidad

Adentro, Toyota se fue al extremo opuesto del lujo digital. Nada de pantallotas flotantes ni comandos minimalistas. Aquí lo que manda es la funcionalidad:

Botones grandes para usar con guantes

Tablero 100% horizontal, útil para saber si el carro está inclinado

Materiales resistentes y fáciles de limpiar

Paneles tipo MOLLE, ideales para colgar herramientas, linternas o lo que se necesite en ruta

Precio de Toyota Land Cruiser FJ

En Tailandia, el Land Cruiser FJ arranca en 1.100.000 bahts, alrededor de 32.500 dólares. Convertido directamente a pesos colombianos, serían unos 135 millones de pesos, aunque ya con transporte, impuestos y trámites fácilmente podría aterrizar cerca de los $ 160 millones, poniéndose como una alternativa más asequible frente a una Land Cruiser Prado.

En mayo de 2026 llegará a Japón y en el segundo semestre de 2026 podrían haber las primeras noticias concretas para Colombia.

