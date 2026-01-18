El Toyota Land Cruiser FJ es un modelo que rescata la esencia del legendario FJ40 y la pone en un empaque más moderno, pequeño y usable para el día a día, sin perder su propósito real: ser un todoterreno de verdad.
(Lea también: Venta de carros en Colombia tendría transformación obligada: “Incremento exagerado”)
Aunque el debut será global, Tailandia tendrá las primeras unidades. Desde ya abrió preventas y será en marzo de 2026, durante el Bangkok Motor Show, cuando las primeras unidades salgan oficialmente a las calles.
Características de nueva Land Cruiser FJ
Por ahora, solo habrá una motorización disponible: el motor cuatro cilindros de 2.7 litros gasolina, un viejo guerrero de Toyota que muchos conocen por su durabilidad y estabilidad mecánica. Produce 163 hp y 246 Nm de torque, gestionados por una caja automática de seis velocidades y tracción 4×4.
No será un misil acelerando en carretera, pero sí un mecánico fiel preparado para todo tipo de caminos. Las estimaciones de consumo lo ponen entre 35 y 40 km por galón, cifras coherentes con su carrocería cuadrada, altura, ruedas grandes y orientación todoterreno.
Toyota no la descarta en versión diésel. Aunque muchos piden un 2.8 turbo diésel, los ingenieros dejaron claro que escuchan al público, y si la demanda es lo suficientemente fuerte, esa versión podría llegar más adelante.
Lo primero que atrapa del FJ nuevo es su pinta retro, pero en este caso no es solo estética. Cada línea cumple una función real:
- Carrocería cuadrada, para saber exactamente dónde terminan los bordes cuando se maniobra en trochas estrechas
- Techo plano y parales casi verticales, nostalgia visual pero también mejor visibilidad
- Parachoques divididos en piezas, para reemplazar solo lo que se rompe y no todo el conjunto
- Elementos modulares, pensados para personalizar y reparar con facilidad
(Lea también: Esta camioneta Toyota resiste balas de fusil, granadas y puede rodar con llantas pinchadas)
Adentro, Toyota se fue al extremo opuesto del lujo digital. Nada de pantallotas flotantes ni comandos minimalistas. Aquí lo que manda es la funcionalidad:
- Botones grandes para usar con guantes
- Tablero 100% horizontal, útil para saber si el carro está inclinado
- Materiales resistentes y fáciles de limpiar
- Paneles tipo MOLLE, ideales para colgar herramientas, linternas o lo que se necesite en ruta
Precio de Toyota Land Cruiser FJ
En Tailandia, el Land Cruiser FJ arranca en 1.100.000 bahts, alrededor de 32.500 dólares. Convertido directamente a pesos colombianos, serían unos 135 millones de pesos, aunque ya con transporte, impuestos y trámites fácilmente podría aterrizar cerca de los $ 160 millones, poniéndose como una alternativa más asequible frente a una Land Cruiser Prado.
En mayo de 2026 llegará a Japón y en el segundo semestre de 2026 podrían haber las primeras noticias concretas para Colombia.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO