Uno de los objetivos de los ciudadanos en este 2026 es comprar su carro propio, pues el transporte público ya no es una opción por la inseguridad y la demora y muchas veces las grandes distancias tampoco permiten usar transportes alternativos, como patinetas o bicicletas.

Sin embargo, encontrar un automóvil usado y en buenas condiciones no siempre es una tarea sencilla, aunque hay unos carros que de fábrica ya salen mejores que otros y por eso se plantean como buena opción, incluso después de varios años.

Es más, las cifras no mienten y por eso es que hay un carro que sobresale por encima de otros, como el caso del Spark, el cual año a año sigue consolidándose como el vehículo de segunda mano más vendido en el país.

Por qué el Spark gusta tanto en Colombia

Para nadie es un secreto que en Colombia tener carro es un gasto importante, ya que además del precio de venta, a las personas les toca pagar la gasolina (que ha subido considerablemente en los últimos años), los seguros, las revisiones y demás.

Sin embargo, este vehículo se destaca, entre otras cosas, por su motor, pues es de 1.0 y por eso el consumo de gasolina es bastante bajo, lo cual lo hace perfecto para las ciudades, por poner un ejemplo.

Además, otro punto que gusta mucho es su tamaño, ya que es pequeño y por eso parquearlo y demás es mucho más sencillo que con una camioneta. No obstante, más allá de su tamaño, también es de destacar que viene cuatro puertas y el espacio en su parte posterior no es tan pequeña como parece, por lo que a los colombianos les encanta.

Cuánto cuesta el Spark

Ahora, en cuanto al precio, varía mucho dependiendo de la condición y el modelo, pero tal como se ve publicado en Mercado Libre, están entre los 20’000.000 y los 30’000.000 de pesos.

Cómo es la nueva Spark de Chevrolet

La nueva Chevrolet Spark EUV 2026 llega como un SUV compacto 100 % eléctrico, reviviendo el nombre icónico del Spark pero ahora en formato crossover urbano y cero emisiones.

Con ustedes el nuevo Chevrolet Spark EUV. pic.twitter.com/lmMXpb6QXk — Cerebros (@CerebrosG) June 17, 2025

Este modelo, derivado de plataformas chinas de GM, destaca por su diseño robusto y moderno con líneas cuadradas, techo bitono opcional y llantas de 16 pulgadas. Mide alrededor de 4 metros de largo, ofrece espacio para cuatro pasajeros y un baúl de unos 350-400 litros.

En lo técnico, monta un motor eléctrico delantero de 100 hp (75 kW) y 180 Nm de torque, alimentado por una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de aproximadamente 42 kWh. Promete una autonomía de hasta 281 km (EPA) o 298-360 km según ciclo (WLTP/NEDC), ideal para ciudad.

Incluye pantalla táctil de 10.1 pulgadas, conectividad Apple CarPlay/Android Auto, iluminación Led y asistencias básicas de seguridad. Se carga en casa con enchufes 110V/220V en 7-16 horas.

