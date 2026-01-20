Mazda sigue siendo una de las marcas favoritas por los colombianos, pues por su recorrido, confianza, seguridad, tecnología y más, las personas la eligen por encima de otras compañías.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: A Juan Fernando Quintero lo consintieron y le regalaron camioneta de más de $ 230 millones)

Sin embargo, con el auge de los vehículos eléctricos y demás, a la empresa le ha tocado tomar decisiones importantes para no quedarse en el mercado y mantener el número de ventas.

Una de esas decisiones es con respecto a la fabricación de los vehículos, ya que con el objetivo de seguir ese camino, muchos saldrán del mercado pronto, incluso en los próximos meses.

Lee También

Qué carros dejará de fabricar Mazda

Tal como dio a conocer el medio japonés Creative Trend, serían principalmente dos vehículos los cuales saldrían del mercado pronto: el Mazda 2 y la CX-3.

Y es que, tal como agregó el medio mencionado, la suspensión de la fabricación no sería de inmediata, sino en los próximos meses, lo que significa que, al menos por las siguientes semanas, sí se seguirán vendiendo en los concesionarios de los distintos países.

En cuanto al Mazda CX-3, que era un vehículo que nunca llegó a Colombia, terminaría su fabricación en marzo de este año, mientras que para el Mazda 2, que es uno de los más queridos y vendidos en Colombia, terminaría la fabricación en junio de este 2026.

Y es que cabe destacar que aunque año a año estos modelos reciben actualizaciones importantes en cuestiones como seguridad, tecnología y comodidades, su diseño en sí no, por lo que la idea sería renovar la flota con automóviles más modernos y llamativos para los consumidores.

Por lo pronto no hay claridad de qué vehículo reemplazará estos modelos que tenían buenos números en ventas, pero todo indica que sería de un concepto Vision X-Compact, que fue presentado recientemente.

Mazda, por su parte, no se ha pronunciado oficialmente al respecto, pero todo indica que avanzará en esta renovación para mantenerse activo en el mercado frente a potencias como BYD, Tesla y más.

(Ver también: Carros Mazda, Chevrolet y Renault que valen menos de 60 millones de pesos; hay muy actuales)

Cuántos Mazda 2 se vendieron en Colombia en 2025

Y es que este es un golpe para quienes siguen esta marca en Colombia, puesto que por su precio y comodidad era uno de los favoritos por los conductores. Es más, según cifras de la Andi, Fenalco y Andemos, durante 2025 se registraron 5.701 unidades vendidas, lo que significó un crecimiento del 51 % con respecto a 2024.

Es más, este modelo fue el segundo más vendido de la marca, siendo superado únicamente por la CX-30 que registró más de 8.000 unidades a lo largo del año pasado.

* Pulzo.com se escribe con Z