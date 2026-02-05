El mercado de los carros de lujo en Colombia crece a un ritmo que no siempre se ve reflejado en los talleres. Mientras cada vez ingresan más vehículos de alto desempeño al país, la capacidad técnica para atenderlos sigue siendo limitada, un desbalance que empieza a generar alertas entre propietarios y expertos del sector.

Las cifras respaldan esa percepción. Según datos de Andemos, durante el primer semestre de 2025 se comercializaron 3.780 vehículos de alta gama, lo que representó un aumento del 16.6 % frente al mismo periodo del año anterior. Este avance contrasta con una realidad menos visible: la escasez de personal capacitado y de centros que cumplan con los estándares que exigen estas tecnologías.

A diferencia de los carros convencionales, los modelos premium incorporan sistemas electrónicos avanzados, motores de alto rendimiento y materiales que requieren procedimientos específicos. Una intervención inadecuada no solo puede afectar el desempeño del vehículo, sino causa costos elevados y riesgos de seguridad.

Jhon Alexander Vargas Vargas, técnico especializado en vehículos de alto desempeño y con experiencia en el sector, advirtió, en diálogo con Blu Radio, que el problema no está en la cantidad de carros, sino en la preparación de quienes los atienden.

“Este es un mercado muy específico. No basta con saber mecánica básica; hay que entender la tecnología, los materiales y la responsabilidad que implica trabajar con vehículos de alto valor”, explica.

Vargas señala que, aunque en el país ya circulan marcas tradicionalmente asociadas al lujo extremo, el número de profesionales realmente preparados sigue siendo reducido. Esto obliga a muchos propietarios a buscar servicio fuera de su ciudad o a esperar largos tiempos para mantenimientos que, en otros mercados, son rutinarios.

El fenómeno también deja ver una necesidad urgente de formación técnica especializada. De acuerdo con el experto, la demanda seguirá creciendo en los próximos años, impulsada por la llegada constante de nuevos modelos y por el interés de los colombianos en este segmento. Sin embargo, sin una estrategia clara de capacitación, el rezago podría ampliarse.

A este panorama se suma el componente de seguridad vial. Santiago Lozano Mesa, piloto con trayectoria internacional, señala que el aumento de carros con altos niveles de potencia debe ir acompañado de mayor conocimiento por parte de los conductores. “A partir de cierto nivel de potencia, entender el comportamiento del vehículo es clave para evitar riesgos”, advierte.

El crecimiento del lujo automotor en Colombia es evidente. El desafío ahora está en cerrar la brecha entre la tecnología que llega al país y la capacidad técnica disponible para mantenerla de forma segura y profesional.

