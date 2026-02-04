Tener un extintor en el carro suele verse como un requisito más que se revisa de prisa en un control vial, pero su utilidad va mucho más allá del cumplimiento normativo y se conecta de forma directa con la seguridad de los ocupantes. En situaciones de emergencia, contar con este elemento y poder acceder a él sin demoras puede marcar una diferencia clave para evitar daños mayores.

En Colombia, donde el estado de las vías, el clima y las condiciones del tránsito cambian de forma constante, el valor práctico del extintor suele subestimarse hasta que surge una situación crítica. En ese contexto, tenerlo no solo responde a una exigencia legal, sino a la posibilidad real de reaccionar ante un conato de incendio.

James Jaramillo, intendente jefe del departamento de Caldas, explicó a El Espectador que el Código Nacional de Tránsito no establece una ubicación exacta para el extintor en vehículos particulares ni de transporte de pasajeros. Por esta razón, su localización queda sujeta al criterio del conductor, siempre que se cumpla con la obligación de portarlo.

Lo más común es llevar el extintor en el baúl, aunque Jaramillo señala que, al tratarse de un elemento de emergencia, lo ideal es que esté a la mano. Ubicarlo debajo del asiento del conductor o del copiloto es una opción válida si cuenta con un soporte homologado y no interfiere con el movimiento del asiento.

Para quienes optan por el maletero, el experto indicó que esta alternativa también funciona si el extintor permanece bien sujeto y el baúl tiene acceso directo desde el habitáculo. Si queda enterrado bajo maletas u otros objetos, el tiempo para alcanzarlo puede resultar insuficiente en un momento crítico.

Jaramillo también advierte que dentro del habitáculo no deben ir objetos sueltos y contundentes. Un extintor mal asegurado, al igual que morrales o cajas, puede convertirse en un proyectil peligroso durante una frenada brusca o un choque.

En cuanto a sanciones, detalla que no portar el extintor o llevarlo en mal estado se castiga como infracción tipo C.11 del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, con una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, que en 2026 ronda los COP 875.445.

El intendente recordó que el extintor debe recargarse o actualizarse cada año, según la etiqueta, o antes si se detectan fallas de presión durante una revisión.

Sobre el kit de carretera, los elementos mínimos que todo vehículo debe portar:

Un gato con capacidad suficiente para elevar el vehículo

Una cruceta

Dos señales de carretera en forma de triángulo, fabricadas en material reflectivo y con soportes para colocarlas de manera vertical, o en su defecto, lámparas de señal amarilla intermitente o de destello

Un botiquín de primeros auxilios

Un extintor

Dos tacos para inmovilizar el vehículo

Una caja de herramientas básicas, que debe contener al menos alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas

Una llanta de repuesto

Una linterna

