La vía Bogotá–Girardot tendrá ajustes importantes en su operación durante esta temporada de fin de año debido a la puesta en marcha de un nuevo centro de control de operaciones (CCO). La infraestructura está diseñada para coordinar de manera más eficiente el monitoreo del corredor y la atención de eventualidades en uno de los tramos con mayor flujo vehicular del país.

Sigue a PULZO en Discover

El nuevo centro, ubicado en Fusagasugá, cuenta con 129 cámaras de vigilancia instaladas a lo largo de la vía. Esta cifra representa un incremento superior al 50 % en comparación con las 46 cámaras que prestaban este servicio antes de la ampliación tecnológica.

Además del sistema de videovigilancia, el CCO dispone de 11 puestos de emergencia y 36 paneles de mensajería variable. Estos últimos permitirán suministrar información en tiempo real a los conductores sobre el estado del corredor, tiempos de viaje y posibles incidentes que afecten la movilidad.

Lee También

La infraestructura también integra cuatro estaciones meteorológicas encargadas de detectar y reportar condiciones climáticas críticas. Con estos equipos, las autoridades buscan anticiparse a situaciones de riesgo y mejorar la seguridad en puntos donde suelen presentarse neblina, lluvias intensas o restricciones de visibilidad.

(Vea también: ¿Cuál es la vía más rápida para llegar a Bogotá desde Girardot? Hay una con peaje menos)

De acuerdo con el Consorcio Sumapaz, operador de la vía, desde este centro se coordina la atención de hasta 35.000 incidentes al año. Esto incluye el despacho de equipos de respuesta como grúas, ambulancias, carros-taller, unidades de inspección vial y personal de mantenimiento.

¡Hoy vivimos un momento muy importante en nuestra operación! ​😊 Entró en funcionamiento nuestro nuevo Centro de Control de Operaciones (CCO) en Fusagasugá, un punto estratégico ubicado justo en la mitad del corredor Bogotá-Girardot, donde monitoreamos y coordinamos en tiempo… pic.twitter.com/J6NHFhufQP — Vía Sumapaz (@ViaSumapaz) December 10, 2025

El CCO se convierte en el eje desde el que se administran los sistemas tecnológicos de la vía, que fue ampliada en más de 150 kilómetros. La obra, ejecutada por el Consorcio Sumapaz, tomó cuatro años y fue entregada en abril de este año, según información del concesionario.

Como parte de las mejoras para los usuarios, también se habilitaron áreas de descanso en puntos como Nilo y Fusagasugá. Estos espacios ofrecen telefonía gratuita, baños, enfermería, servicios de alimentación, parqueaderos y zonas seguras para que los conductores puedan hacer pausas durante el viaje.

El director general de la vía Sumapaz y CEO de Vinci Highways para América Latina señaló que la implementación del nuevo centro y la modernización del corredor buscan mejorar el rendimiento a largo plazo y garantizar una carretera más segura y sostenible para los usuarios.

¿Cuánto tiempo se gasta de Bogotá a Girardot? El trayecto entre Bogotá y Girardot tiene una duración aproximada de 2 horas y media a 3 horas y media en carro, según las condiciones de tráfico y la hora en la que se realice el desplazamiento. La distancia entre ambos puntos varía entre 126 y 147 kilómetros, dependiendo de la ruta elegida por el conductor. En horas de mayor congestión, especialmente los fines de semana o en temporadas de alta afluencia, el tiempo de viaje puede extenderse, ya que la vía Bogotá–Girardot es una de las más transitadas del país. Factores como obras, clima o accidentes también pueden incidir en la duración del recorrido. Para quienes prefieren viajar en transporte intermunicipal, el trayecto en bus suele tardar entre 3 y 4 horas o más. Las empresas manejan diferentes rutas y paradas que pueden modificar los tiempos, pero en promedio el viaje se mantiene cercano a las 3 horas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.