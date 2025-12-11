En entrevista con Blu Radio, el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, expresó que su partido podría abstenerse de participar en la consulta interpartidista de marzo de 2026 si no lograra unificar a los sectores opositores a Gustavo Petro. Con estas palabras, Uribe reveló un posible cambio en la estrategia política de su movimiento político de cara al próximo ciclo electoral.

Sigue a PULZO en Discover

“Si la consulta termina dispersa en varios grupos pequeños, sería preferible que el Centro Democrático se reserve y no participe”, afirmó Uribe. Esta posibilidad, que aún depende de los movimientos de los diversos partidos opositores, podría significar un giro en la dinámica propia del Centro Democrático.

Uribe comentó, además, la posibilidad de que el candidato de la oposición sea seleccionado a través de una encuesta, agilizando así la elección de un solo candidato para enfrentar al petrismo. Esta propuesta, originalmente plantada por Sergio Fajardo, busca evitar la dispersión de los votos.

El actual escenario del Centro Democrático se encuentra a la espera del resultado de su propia encuesta para designar a su precandidata. Entre las más sonadas figuran Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguin. A pesar de las difíciles cifras que muestran las encuestas, Uribe resaltó en la emisora que el peso de su partido no radica únicamente en los números, sino en sus postulados históricos: seguridad democrática, emprendimiento, austeridad estatal y defensa de la inversión privada.

Lee También

En concordancia con su búsqueda de unidad, Uribe destacó en la cadena radial la necesidad de una coalición amplia que abarque diferentes sectores políticos. Pese a que figuras como Fajardo y De La Espriella han expresado su negativa a participar en las consultas, el expresidente enfatizó que la unidad es esencial para contrarrestar lo que él denomina como “proyecto de destrucción democrática” que atribuye al petrismo.

Uribe, además, se refirió en el informe periodístico a los señalamientos internacionales y críticas al Gobierno de Petro, rechazando cualquier vinculación con supuestas campañas para dañar la imagen del Gobierno colombiano ante el presidente Donald Trump. Uribe se centró en los aspectos de seguridad del país, resaltando cifras alarmantes y poniendo en cuestionamiento la política de seguridad del actual Gobierno.

Finalmente, el expresidente impulsa la lista del Centro Democrático para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, donde él mismo se presenta como senador y, según él, apostando por una mezcla de experiencia y renovación que defiende la democracia, las libertades, el crecimiento económico y la institucionalidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.