En la sesión ordinaria del Senado de este 3 de diciembre, el senador Iván Cepeda lanzó fuertes acusaciones contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien calificó como “jefe paramilitar” y recordó la condena en su contra. “Es un jefe paramilitar hoy por hoy el señor Santiago Uribe”, afirmó.

Cepeda amplió sus señalamientos al vincular sus cuestionamientos con el caso judicial del expresidente y sostuvo: “El cerco en torno al expresidente Uribe. Porque no solamente fue objeto ya de una condena judicial… sino que ahora su hermano, su hermano Santiago, ha sido condenado a veintiocho años por criminal de lesa humanidad y gestor de grupos paramilitares”.

Además, Cepeda lanzó varias preguntas sobre la finca La Carolina: “¿Sabía de lo que pasaba en la Carolina? ¿Qué cree usted, senadora Valencia? ¿Sabía que allí se hacían polígonos, se asesinaban campesinos? ¿Sabía si los apóstoles eran doce o trece? ¿Los apóstoles eran doce o trece?”, agregó.

En respuesta, Álvaro Uribe reaccionó a través de sus redes sociales, defendiendo a su hermano y rechazando los señalamientos, por lo que acusó a Cepeda de actuar con sesgo político y de haber buscado testimonios contra él durante años. Uribe escribió: “Cepeda, el apóstol de las cárceles. La FARC [Sic] no necesitaba a la JEP, con Cepeda han tenido suficiente para absolver al narcoterrorismo y condenar a quienes los combaten”.

Uribe intensificó sus críticas al comparar el tono de Cepeda con regímenes autoritarios. En su mensaje, dijo: “Habla con el tono moral de la Inquisición, con la pomposidad de los tribunales de Hitler y Stalin, con la suficiencia del Che Guevara y Castro, que llamaban gusanos a los disidentes que enviaban al paredón”. Además, agregó que sigue “impune la plena prueba de su diversión de mocedad que era hacer movilizaciones ordenadas por la Farc”.

En su pronunciamiento, Uribe señaló que, a su juicio, figuras como Jesús Santrich e Iván Márquez contaron con apoyo de Cepeda para evadir a la justicia y reactivar estructuras criminales que, afirmó, derivaron en hechos como el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Cepeda el apóstol de las cárceles La FARC no necesitaba a la JEP, con Cepeda han tenido suficiente para absolver al narcoterrorismo y condenar a quienes los combaten. Cepeda es un verdugo con apariencia de Apóstol pobre y macilento, que le ha servido para persistir en buscar… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 3, 2025

