Así como hay una alerta para miles de propietarios de carros, los conductores que se preparan para sus viajes en temporada decembrina deben conocer la importancia de una señalización de tránsito que para muchos pasa desapercibida.

Se trata de la señal ‘PR’ en las carreteras de Colombia, que es una de las más importantes aunque muchos conductores no la reconozcan al instante, y su importancia va mucho más allá de un simple número junto a una ruta.

En Colombia, donde las vías intermunicipales y nacionales no cuentan con direcciones urbanas como calles y números de casa, la señal PR (que significa Punto de Referencia o Poste de Referencia) se utiliza para indicar con precisión dónde se encuentra un vehículo en una carretera específica.

Esta señal siempre contiene una combinación de números: uno vertical en el centro que indica el kilómetro exacto en el que está ubicada la señal dentro de esa vía, y otro número horizontal que identifica la carretera y el tramo específico por el que se transita.

Esa información es clave para los conductores porque ante cualquier incidente como una avería, un accidente o incluso una emergencia médica, pues basta con comunicar el número del PR más cercano para que las autoridades, ambulancias, grúas o servicios de asistencia vial puedan localizar rápidamente a la persona que llama.

En contextos urbanos, las direcciones generalmente permiten ubicar con facilidad a un vehículo, pero en zonas rurales o en carreteras extensas, no hay puntos de referencia más que estos postes PR.

Por eso, su función no es sancionatoria, sino informativa y orientadora: ayudan a los conductores a entender exactamente en qué punto de la ruta se encuentran, estimar distancias y planear paradas o tiempos de viaje.

El funcionamiento del sistema de PR está regulado por el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de Colombia y se usa tanto en autopistas como en carreteras departamentales.

Su presencia contribuye a que los servicios de emergencia no pierdan tiempo en la búsqueda de un lugar incierto, lo que puede marcar una diferencia crítica para salvar vidas o manejar con seguridad una situación inesperada en la carretera.

¿Qué errores son comunes al usar una señal PR y cómo evitarlos?

Uno de los errores más frecuentes que cometen los conductores en Colombia es confundir la señal PR con una instrucción de tránsito que exige una acción, cuando en realidad se trata de una señal informativa que indica ‘Punto de Referencia’ en la vía.

A diferencia de señales reglamentarias como Pare o Ceda el paso, la señal PR no impone una obligación ni conlleva sanción. Su propósito principal es mostrar el kilómetro exacto donde se encuentra el conductor y el tramo de carretera, lo que ayuda a describir la ubicación con precisión, especialmente en tramos rurales sin direcciones urbanas.

Muchas personas también ignoran los números de referencia y solo se fijan en las letras “PR”, sin entender que el valor vertical marca los kilómetros recorridos y el número horizontal identifica la carretera y su tramo.

Esto lleva a confusiones cuando intentan dar su ubicación ante emergencias o al pedir asistencia, ya que omiten el dato completo que facilita la ubicación exacta por parte de las autoridades o servicios de auxilio.

Otro error muy común es no utilizar el punto PR cuando reportan accidentes, averías o bloqueos en la vía. Varios conductores describen su posición usando referencias vagas como “cerca de un peaje” o “antes de una curva”, lo cual puede retrasar la llegada de ayuda. En cambio, comunicar el dato completo de la señal PR (kilómetro y ruta) permite una respuesta mucho más rápida y precisa del personal de emergencia.

También ocurre que los usuarios no saben que esta señal está presente en prácticamente todos los kilómetros de carreteras nacionales o departamentales, por lo cual pasan de largo sin prestar atención. Esto disminuye su utilidad como herramienta de orientación y ubicación.

Para evitar estos errores, los conductores deben emplear activamente la señal PR al comunicar su ubicación, asegurarse de leer tanto el número vertical como el horizontal, y entender que es una herramienta de orientación, no de obligación.

Familiarizarse con su significado antes de viajar y practicar su uso en reportes de emergencia ayuda a mejorar la seguridad y la eficiencia en la asistencia vial en Colombia.

