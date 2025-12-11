La industria automotriz europea tendrá un remezón importante: Renault Group y Ford sellaron una alianza estratégica que redefine su apuesta por los vehículos eléctricos y comerciales ligeros en la región. En términos simples, Renault pondrá la plataforma, el músculo industrial y la experiencia en electrificación, mientras que Ford se encargará del diseño y del carácter de marca, para lanzar nuevos modelos que llegarán al mercado en los próximos años.

El acuerdo central de esta alianza contempla el desarrollo de dos carros eléctricos completamente nuevos, creados bajo el ADN de Ford pero construidos sobre la plataforma Ampère, la misma que impulsa la división eléctrica de Renault.

Ambos modelos serán fabricados en el norte de Francia, en las instalaciones ElectriCity, reconocidas por su tecnología avanzada y procesos de última generación. El primero de estos vehículos estará disponible en los concesionarios europeos a comienzos de 2028, marcando el inicio de una ofensiva de producto para Ford en la región.

Jim Farley, CEO de Ford, destacó que esta unión les permitirá fortalecer su negocio en Europa combinando “el diseño icónico y la dinámica de conducción de Ford con los activos y la escala industrial del Grupo Renault”, lo que promete carros eléctricos más competitivos, divertidos de manejar y con sello claramente estadounidense.

Ambas marcas explicaron que, aunque Renault aporta la base tecnológica y la fabricación, Ford tendrá el control del diseño, la conducción y la experiencia de usuario, para asegurar que estos nuevos eléctricos mantengan su identidad.

Pero la alianza no se limita a los eléctricos. Renault y Ford también firmaron una Carta de Intención para trabajar juntos en vehículos comerciales ligeros (LCV), con la idea de desarrollar y producir de manera conjunta algunos modelos seleccionados bajo ambas marcas.

François Provost, CEO de Renault Group, aseguró que esta cooperación confirma la solidez tecnológica de la compañía y los prepara para responder con mayor agilidad a un mercado europeo que cambia a toda velocidad.

En resumen, Renault fabricará y aportará la plataforma eléctrica; Ford diseñará y pondrá el carácter, y ambos compartirán proyectos en vehículos comerciales. Una movida que busca reforzar su competitividad en un continente que avanza sin pausa hacia la movilidad eléctrica.

