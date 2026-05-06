Un siniestro vial se registró en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, en la tarde de este miércoles 6 de mayo. Dos vehículos particulares se vieron involucrados en un fuerte choque que terminó con uno de ellos volcado sobre la vía.

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El hecho ocurrió en la Avenida Centenario (Calle 13) con Carrera 116, en sentido Oriente–Occidente, una de las zonas de alto flujo vehicular de este corredor vial.

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto entre los dos automóviles provocó que uno perdiera el control y quedara invertido sobre la calzada, lo que generó congestión en el sector mientras se atendía la situación.

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Unidades de atención y tránsito llegaron al punto para asegurar el área, gestionar la movilidad y adelantar el levantamiento del vehículo involucrado.

#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial en la localidad de Fontibón, Av. Centenario (Calle 13) con Carrera 116, sentido Oriente-Occidente. Involucra dos vehículos particulares, uno de los cuales termina volcado. Por fortuna no se reportan lesionados de gravedad. pic.twitter.com/dIDxwreuRh — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 6, 2026

¿Hay heridos luego del accidente en Fontibón?

Pese a la magnitud del accidente, las autoridades confirmaron que no se reportan personas con lesiones de gravedad, lo que evitó un desenlace mayor.

La movilidad en el corredor presentó afectaciones mientras se realizaban las labores de atención y retiro de los vehículos, situación que generó tráfico lento en ambos sentidos durante varios minutos.

Las autoridades de tránsito investigan las causas del siniestro para establecer qué originó la colisión entre los dos automóviles.

#GestiónDelTráfico [06:25 p.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entres dos automóviles y uno de ellos sufre volcamiento, en la localidad de Fontibón, en la Av. Centenario (Calle 13) con Carrera 116, sentido oriente – occidente. 👮Grupo Guía gestiona el tráfico en el punto. pic.twitter.com/6iZWkR7dT1 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 6, 2026

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