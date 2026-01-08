La renovación del estadio El Campín sigue causando reacciones en Bogotá. Luego de la llegada de Corficolombiana al proyecto, harán seguimiento a la ejecución de la obra, con el objetivo de que se cumpla el cronograma y se garantice el buen uso de la inversión privada.

El interés surgió luego de que Corficolombiana adquiriera el 51 % de Sencia, la empresa concesionaria encargada del desarrollo del nuevo complejo, una operación que busca respaldar una inversión cercana a los 2,4 billones de pesos.

Corficolombiana entra al proyecto de Sencia

La participación de Corficolombiana fue destacada por distintos sectores como un espaldarazo financiero y técnico para una de las obras de infraestructura más ambiciosas de la capital. El proyecto no solo contempla la construcción de un nuevo estadio, sino un desarrollo integral que incluye espacios culturales, comerciales y administrativos.

En ese sentido, Javier Alonso Suárez, exsubdirector del IDRD, aseguró que esta entrada demuestra la viabilidad del modelo, aunque señaló que ejercerá vigilancia política sobre su ejecución.

“Que Corficolombiana haga parte de la concesión Sencia demuestra que invertir en este tipo de proyectos vale la pena. Es un sector de la economía que ha crecido más del doble del promedio del PIB”, afirmó el exfuncionario del Distrito que ahora aspira a la Cámara de Representantes por Bogotá, por el Partido Verde.

Suárez fue gerente del proyecto El Campín entre 2020 y 2024, periodo en el que se transformó la idea inicial de remodelación en un desarrollo completamente nuevo. El plan incluye un estadio moderno, un auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, zonas comerciales y cerca de 3.000 metros cuadrados de oficinas para el IDRD, todo financiado con capital privado y sin desembolsos del Estado.

Además del seguimiento político, el exfuncionario planteó la necesidad de impulsar cambios normativos para incentivar proyectos privados en sectores como cultura, recreación, deporte y entretenimiento.

“Desde el Congreso queremos que este tipo de iniciativas tengan los estímulos adecuados para que los inversionistas sigan apostándole a grandes proyectos para Bogotá y el país”, señaló.

