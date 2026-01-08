Una persecución en el sur de Bogotá terminó en un violento linchamiento que le costó la vida a Mauricio Cendales Parra, de 35 años, el pasado 11 de noviembre en horas de la noche. El hombre fue atacado por decenas de motociclistas en el barrio Tabakú, localidad de Kennedy, luego de que, en medio de su huida, atropellara a varios de ellos. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y videos que circularon posteriormente.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Aparecen nuevos videos del linchamiento de conductor en Bogotá; al menos 30 personas lo atacaron)

Según imágenes obtenidas por El Tiempo, los motociclistas rodearon el vehículo de Cendales y comenzaron a golpearlo con fuerza, rompiendo vidrios, parabrisas y llantas. Algunos usaron cascos y hasta una silla tomada de un puesto de comidas rápidas para destruir la camioneta, mientras el sector se llenaba de gritos, pitos y sirenas, reflejando el caos que se apoderó de la zona.

Lee También

La agresión escaló hasta que los atacantes lograron abrir la puerta y sacar al conductor a la fuerza. Cendales fue arrojado al suelo y golpeado brutalmente por más de 30 personas, incluso cuando la Policía ya había llegado al lugar. Los videos muestran a varios hombres saltando sobre el vehículo y destrozándolo, en una escena que evidenció la furia colectiva y la pérdida total de control durante el ataque.

Policía reveló caras de moteros que lincharon a conductor en Bogotá

Luego de dos meses del lamentable hecho, la Policía publicó avances en la investigación. Mediante un comunicado, anunció la identificación de tres personas involucradas en la brutal golpiza.

“Estas personas al parecer una vez interceptaron al conductor de este vehículo, mediante el uso de objetos contundentes (palos, cadenas, piedras, entre otros), ocasionaron actos vandálicos al automotor y posteriormente, golpearon a la víctima hasta dejarlo gravemente herido”, dice el comunicado de las autoridades.

* Pulzo.com se escribe con Z