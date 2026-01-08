La doble muerte ocasionada por el accidente vehicular en la avenida Mutis en Bogotá, sigue produciendo movimientos en el proceso judicial. El conductor principal, Rubén Romero, se fugó del país horas después del siniestro del 31 de octubre de 2025 y actualmente es objeto de una investigación penal en su ausencia, mientras se persigue su extradición a través de una orden internacional de captura, según indicó Blu Radio.

Romero es acusado del fallecimiento de los motociclistas Viviana Marcela Suárez Isaza y Carlos Mario Cavadía, cuyas vidas se truncaron en una especie de ‘rally’ mortal. “El conductor perversamente se fue del país pocas horas después del accidente que causó la muerte de las dos personas”, aseguró Juan Manuel Castellanos, abogado de las víctimas.

No obstante, el abogado Castellanos recalcó que la huida de Romero no impide su judicialización en Colombia, y subsecuentemente la petición de la orden de captura a nivel global para traerlo de vuelta al país, logrando así que asuma sus responsabilidades legales. Incluso, el abogado pidió públicamente al conductor evadido que se presente voluntariamente ante la justicia y viva su proceso como corresponde, de acuerdo con la emisora.

Entretanto, las autoridades han proyectado un periodo de cinco a seis meses para formalizar nuevas solicitudes que vinculen oficialmente a Romero al proceso. Mientras tanto, la Fiscalía General ha llevado a cabo una audiencia de control previo para confirmar si Romero poseía los permisos y licencias necesarias para conducir en el territorio colombiano, según la cadena radial.

No solo Romero es objeto de investigación, también Eduardo Delgado Comba, dueño del automóvil, ha sido vinculado al caso por homicidio a título de dolo eventual. Según Castellanos, este delito implica al menos una sentencia de diecisiete años y tres meses como mínima. Remarca que, en este caso, entregar las llaves del vehículo es más que eso, es asumir “una posición de garante frente a la sociedad”, que lo ata legalmente al suceso, aún cuando no manejaba directamente, de acuerdo con el informe periodístico.

El accidente se habría dado luego de un lapso de dos horas aproximado de consumo de alcohol. Para el momento del incidente, Delgado iba como pasajero y Romero manejó el vehículo, atropellando a los dos motociclistas e impactando con un bus, según el citado medio.

