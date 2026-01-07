Un grave siniestro vial se presentó este miércoles en la salida de Bogotá, a la altura del peaje Andes, en la Autopista Norte. De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el choque ocurrió sobre las 6:47 p. m. e involucró a un bus de transporte público y un vehículo particular.

Al sitio llegaron agentes de tránsito y organismos de emergencia para atender la situación y controlar la movilidad en uno de los corredores más transitados hacia el norte de la capital. El paso de vehículos registró afectaciones durante varios minutos, en plena hora pico.

Videos difundidos en redes sociales evidencian la fuerza del impacto, que dejó al automóvil con daños considerables luego de ser alcanzado por el bus, a pocos metros de las casetas del peaje.

#Bogotá | Se presenta un choque múltiple entre dos buses y tres vehículos particulares en la Autopista Norte con km. 1, sentido sur – norte, justo en el peaje Andes. pic.twitter.com/3JkBLrnZ8i — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 8, 2026

¿Qué provocó accidente en peaje Andes de la Autopista Norte de Bogotá?

Las autoridades indicaron que no se reportaron personas con lesiones de gravedad, aunque sí se presentaron congestiones importantes mientras se adelantaban las labores de atención y retiro de los vehículos involucrados.

Versiones preliminares apuntan a una posible falla en el sistema de frenos del bus, situación que habría impedido al conductor detener el vehículo a tiempo. No obstante, serán los peritajes técnicos los que establezcan con precisión las causas del accidente.

Mientras avanzan las verificaciones, personal de tránsito y de la concesión vial permanece en el lugar con el fin de restablecer la normalidad en este tramo de la Autopista Norte.

