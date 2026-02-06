La controversia alrededor del estadio El Campín no se detiene. En medio del escándalo que se desató en los últimos días por el mal estado de la cancha del máximo escenario deportivo de Bogotá, una nueva revelación volvió a poner en el centro del debate la relación entre los clubes y la empresa que administra el estadio.

Esta vez fue el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, quien destapó cifras y condiciones que, según él, hacen que jugar como local en El Campín resulte extremadamente costoso para los equipos.

Las declaraciones las hizo en el programa ‘Palabras Mayores’, donde explicó con detalle cómo funciona el arriendo del estadio y el papel que cumple Sencia, la empresa encargada de la administración del escenario después de la alianza público-privada con el Distrito.

Según explicó Méndez, los clubes que juegan en El Campín deben pagar un arriendo equivalente al 12,48 % del valor total de la taquilla vendida en cada partido. Sin embargo, ese no es el único costo que deben asumir.

“Nosotros pagamos un arriendo muy importante, que es el 12,48 %, y a eso súmele usted el valor de 663 boletas que nos obligan a entregarles; que valen 112 millones esas boletas. Entonces, estamos pagando alto”, afirmó el dirigente cardenal.

Acá, el momento en el que lo dijo (minuto 1:46:26):

De acuerdo con Méndez, todos los partidos, sin excepción, los equipos están obligados a entregar 663 entradas a Sencia, independientemente de la demanda del juego o del rival. Ese paquete de boletas representa, según Méndez, un valor cercano a los 112 millones de pesos por partido, una cifra que se suma al porcentaje de la taquilla.

El directivo fue más allá y explicó que, en partidos de alta convocatoria —clásicos, finales o encuentros decisivos—, el 12,48 % que corresponde al arriendo puede llegar a cifras cercanas a los 500 millones de pesos. Si a eso se le suman las boletas entregadas, el costo total del uso del estadio podría rondar los 700 millones de pesos en un solo partido.

Para Méndez, estos números reflejan una carga económica muy alta para los clubes, especialmente en un fútbol colombiano que no atraviesa su mejor momento financiero.

¿Qué hace Sencia con esas boletas?

Uno de los puntos que más interrogantes genera entre hinchas es el destino de esas 663 boletas que los clubes deben entregar obligatoriamente. Sobre ese tema, Méndez contó cuál fue la explicación que recibieron por parte de Sencia.

“Lo que manifestaron en algún momento es que muchas de esas son utilizadas en invitar la gente que esté interesada en comprar los palcos que van a construir en el nuevo estadio”, comentó el presidente de Santa Fe en el mismo espacio.

Es decir, según Méndez, las entradas se estarían utilizando como parte de una estrategia comercial para promocionar los futuros palcos del remodelado El Campín, un proyecto que hace parte del plan de modernización del estadio.

Las declaraciones de Méndez toman aún más relevancia si se tienen en cuenta los recientes cuestionamientos por el mal estado de la cancha de El Campín, que fue duramente criticada tras varios partidos del fútbol profesional colombiano.

Jugadores, entrenadores e hinchas se quejaron públicamente por el deterioro del gramado, señalando que no estaba en condiciones óptimas para la competencia.

Aunque Méndez no responsabilizó directamente a Sencia por el estado del terreno de juego, sus declaraciones dejaron en evidencia el descontento de los equipos con las condiciones actuales del arriendo y la administración del estadio.

