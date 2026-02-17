El mediocampista colombiano James Rodríguez, flamante fichaje del Minnesota United, enfrenta un inesperado contratiempo administrativo justo a días del inicio de la temporada regular de la Major League Soccer.

Hasta este martes 17 de febrero no ha recibido la visa de trabajo que le permitiría entrenar y competir oficialmente en Estados Unidos, según explicó el periodista Carlos Antonio Vélez en el programa ‘Palabras mayores’.

La falta de permiso laboral coloca al futbolista en una situación delicada, pues la liga comienza este sábado y la ausencia de esta documentación lo mantiene entrenando de forma individual y al margen del plantel, con el riesgo de incluso enfrentar problemas migratorios si hace entrenamientos sin el estatus correcto.

En el espacio radial, Vélez detalló la información brindada por Marino Velásquez, periodista colombiano en Estados Unidos, quien aseguró que a James aún no le ha llegado la visa de trabajo. “No puede entrenar con el club sin ella. Y la liga comienza este sábado”, comentó Vélez citando a Velásquez.

El periodista explicó con precisión la gravedad de la situación:

“Tiene una visa de turista, pero no puede trabajar. Si trabaja, corre el riesgo de que aparezca el ICE, y no es broma. Particularmente en esa zona hay mucho inconveniente. Él no puede entrenar porque es una forma de trabajar, seguramente lo está haciendo de manera privada. Seguramente lo deben estar resolviendo, es una cuestión de tiempo”, dijo Vélez, refiriéndose al servicio de inmigración estadounidense.

"A James Rodríguez no le ha llegado la VISA de trabajo y no puede entrenar sin ella y la Liga comienza este sábado; tiene una VISA de turista, no puede trabajar y si lo hace puede llegar el IC": Carlos Antonio Vélez. #PlanetaFútbol ⚽🪐 pic.twitter.com/1UuXzGqlAz — Win Sports (@WinSportsTV) February 17, 2026

Este tipo de visas temporales (B1/B2) no permiten hacer actividades laborales en Estados Unidos, y entrenar con un equipo profesional puede ser considerado una violación de esa condición, lo que expone al jugador a sanciones o incluso a procesos de deportación si se le sorprende en situación irregular.

La ausencia del permiso laboral también ha impactado directamente en el proceso deportivo de James Rodríguez. Según Vélez, no se ha podido integrar al plantel, lo que ha impedido al técnico articular jugadas, esquemas tácticos y sincronizar su fútbol con sus compañeros. El comunicador deportivo lo expresó así:

“No se ha podido integrar al plantel, por lo tanto el técnico no ha articulado con él y sus compañeros lo que podría ser un equipo. Aparte, él no ha tenido competencia. Puede estar entrenando solo muy fuerte, pero eso no te hace jugador de fútbol”, aseguró en el mismo espacio.

¿Cómo fue la llegada de James Rodríguez al Minnesota United?

El pasado 6 de febrero, Minnesota United oficializó el fichaje de James Rodríguez, en lo que representa uno de los movimientos más importantes de la temporada para el club estadounidense.

El colombiano, exjugador del Real Madrid, Bayern Múnich y otros clubes europeos, fue anunciado con gran expectativa por la afición y por los medios, con la intención de sumar experiencia al equipo y llegar en ritmo competitivo al Mundial de Fútbol 2026.

Él está aquí. The club has signed Colombian international attacking midfielder James Rodríguez to a guaranteed contract through June 2026, with a club option through December 2026. pic.twitter.com/SLUjgLmDUh — Minnesota United FC (@MNUFC) February 6, 2026

La contratación se dio luego de meses sin club para Rodríguez, quien quedó libre después de terminar su vínculo con el Club León de México a finales de 2025. La decisión de fichar por Minnesota fue vista como una oportunidad para recuperar continuidad antes de la principal cita futbolística del año.

Sin embargo, el trámite migratorio se ha convertido en un obstáculo imprevisto, retrasando su debut y dejando dudas sobre su disponibilidad para los primeros partidos oficiales de la temporada. El club debutará en la MLS ante Austin FC este sábado 21 de febrero, pero aún no se conoce si podrá contar con James Rodríguez para ese compromiso.

