En medio de las curiosidades del mundo del entretenimiento, Karina García se robó más de una mirada luego de que fue pillada en videos con el que para muchos es la confirmación de un nuevo amor.

La exparticipante de ‘La casa de los famosos’ fue vista besándose con el cantante Kris R durante el concierto de Bad Bunny en Medellín, momento que se sumó a rumores luego de que ella estuvo como modelo en el video de la canción ‘Ganas’ del artista.

Esta sería una nueva relación sentimental después de que terminó su noviazgo con el barranquillero Andrés Altafulla, en medio de señalamientos y hasta acciones legales por dinero.

¿Quién es Kris R, nuevo amor de Karina García?

Kris R es un talentoso cantante y compositor colombiano que se ha consolidado como una de las promesas más influyentes del género urbano y el reggaetón romántico en la actualidad.

Nacido en Medellín, la capital mundial del género, su propuesta artística destaca por una fusión equilibrada entre ritmos bailables y letras que exploran profundamente las dinámicas del amor y el desamor juvenil.

Su ascenso en la industria musical ha sido impulsado por una combinación de carisma natural y una estrategia digital sólida, logrando que sus canciones se conviertan en himnos virales en plataformas como TikTok e Instagram, donde conecta diariamente con millones de seguidores de la generación Z.

Su carrera despegó significativamente gracias a sencillos exitosos como ‘Ganas’ y ‘Cositas’, temas que acumulan reproducciones en servicios de ‘streaming’.

El estilo de Kris R, que sería nuevo amor de Karina García, es frecuentemente elogiado por rescatar la esencia del sonido paisa original, pero integrando una producción moderna y fresca que lo diferencia de sus contemporáneos.

Esta versatilidad le ha permitido colaborar con destacados productores y participar en festivales de música de gran formato, donde sus presentaciones en vivo son reconocidas por su alta energía y una conexión emocional genuina con el público, reafirmando su posición como un referente del nuevo movimiento urbano colombiano.

Para este 2026, el artista continúa expandiendo su alcance internacional mediante giras por Latinoamérica y Estados Unidos, consolidando su marca personal más allá de las fronteras colombianas.

Lo cierto es que este hombre no sería la única novedad para la modelo antioqueña.

¿Cuál es el nuevo trabajo de Karina García en Canal RCN?

Karina García sorprendió con su aparición como presentadora en ‘El after’, programa de entretenimiento correspondiente a ‘La casa de los famosos’ de Canal RCN que sigue en su tercera temporada.

Si bien la antioqueña fue presentada como panelista por parte de Karen Sevillano y Vicky Berrío en el segmento del lunes 26 de enero de 2026, en el que debutó, es claro que llega como refuerzo para ponerle picante al formato.

El mencionado magacín lleva a cabo un seguimiento específico de las incidencias en el ‘reality’, del que precisamente la modelo fue participante en la pasada edición, la segunda en Colombia.

Esa presencia la consolidó como una de las figuras de mayor popularidad en el mundo del entretenimiento a nivel nacional, luego de estar en el centro de las controversias con otras celebridades no solo frente a la pantalla chica sino por medio de las redes sociales.

‘El after’ de ‘La casa de los famosos’ consiste en una serie de opiniones y análisis por parte de las presentadoras sobre las particularidades que suceden durante las 24 horas de convivencia y lo que queda registrado en cámaras.

Incluso, con la salida de los eliminados, es un espacio en el que llevan a cabo una especie de despedida y comentarios después de la decisión por parte del público de que no continúen en la competencia.

La aparición de Karina García se convirtió en un nuevo atractivo para quienes le han hecho seguimiento a una carrera que pasó de las redes sociales a la televisión gracias a esa experiencia que la ha hecho viral.

