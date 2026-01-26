En medio del seguimiento a las parejas de la farándula en Colombia, una tormentosa relación que nació en la televisión tuvo un nuevo capítulo en el que los dos principales canales de la pantalla chica del país quedaron involucrados de manera inesperada.

Renzo apareció en ‘Buen día, Colombia’, después de su salida de ‘La casa de los famosos’, en donde se refirió (sin nombrarla) a la relación sentimental que tuvo con Anamar, la madre de su hijo Ethan.

En el formato de Canal RCN, aseguró que tenía posibilidades de regresar junto a ella luego de que hubo algunas diferencias grandes que llegaron incluso a señalamientos de maltrato físico.

Lo llamativo es que ese vínculo se forjó en el ‘Desafío’, de Caracol Televisión, y después de que ambos salieron de ese concurso empezó a convertirse en pesadilla lo que empezó como un cuento de hadas.

Por esa razón, con ese problema entre manos, Renzo entró al nuevo ‘reality’, donde habló del tema, para provocar en la respuesta de Anamar para desmentirlo en varios aspectos, en declaraciones que el hombre vio en vivo en el mencionado matutino de RCN, en medio de una evidente sorpresa.

Declaraciones de Ana Mar en buen día colombia sobre su tema con renzo #LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/eBgS9dCzVd — D I E G O A R I A S (@diego_arias97) January 26, 2026

La exparticipante del ‘Desafío’ no solo descartó cualquier posibilidad de volver como pareja, sino que revivió el tema del maltrato físico, además de que aseguró que “no ha sido un padre tan presente” y “no ha sido un padre que aporte demasiado económicamente”.

La sorpresa de Renzo, eliminado de ‘La casa de los famosos’, al escuchar las declaraciones de la mujer quedó en evidencia durante los 6 minutos que duró la nota en ‘Buen día, Colombia’, en un momento que se viralizó pronto en redes sociales.

¿Qué dijo Renzo en ‘Buen día, Colombia sobre problema con Anamar?

Renzo respondió a los señalamientos de Anamar con una nueva afirmación de que el tema está en manos de los abogados por lo que él antes afirmó que son difamaciones a su buen nombre.

Esto responde el cari duro de Renzo, lo noto nervioso 🫩🫩 nos sorprende?#LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/Ny8dHN8Q2R — Nata☠ (@Natalia01015847) January 26, 2026

“Espero que eso se aclare pronto porque sí hay que dejar las cosas claras. Yo tomé la decisión de denunciar. Es como una disputa y no quise salir a hablar porque es salir a hablar de la mamá de mi hijo y yo siempre, caballero hasta el final”, aseguró en ‘Buen día, Colombia’, en declaraciones replicadas en X por un usuario.

Incluso, advirtió que si se sintiera culpable por los señalamientos en cuestión pues no habría ido a ‘La casa de los famosos’ para que lo “funaran”, al tiempo que insistió que es un tema que está en manos de la justicia.

¿Cuál es el problema entre Renzo y Anamar luego del ‘Desafío’?

El desenlace de la relación entre Anamar y Renzo, surgida en el ‘Desafío XX’, escaló a un grave conflicto judicial marcado por denuncias de violencia y difamación.

Luego de su salida del ‘reality’, Anamar Restrepo rompió el silencio en redes sociales mediante una publicación desgarradora. En ella, la exparticipante mostró evidencias fotográficas de lesiones en su rostro y cuerpo, señalando directamente a Renzo Meneses como responsable de maltrato físico y emocional.

La deportista expresó haber vivido meses bajo una atmósfera de miedo y manipulación, afirmando que decidió denunciar públicamente para recuperar su dignidad y proteger su integridad, responsabilizando a su expareja de cualquier daño futuro que pudiera sufrir.

Por su parte, Renzo Meneses, cuyo nombre de pila es Enzo Alejandro, ha negado categóricamente estas acusaciones en medios de comunicación como el programa ‘La Red’, de Caracol.

El barranquillero asegura que las marcas mostradas por Anamar son producto de procedimientos estéticos recientes o autolesiones, y no de agresiones físicas por su parte.

Además, Meneses afirma que tras la ruptura ha sido víctima de amenazas y persecución por parte de su exnovia. El deportista sostiene que este escándalo ha arruinado su imagen pública, provocando la cancelación de múltiples contratos comerciales y afectando su estabilidad financiera durante los últimos meses de este 2026.

Actualmente, ambos han llevado el caso a los estrados judiciales. Mientras Anamar mantiene su denuncia por lesiones personales, Renzo ha interpuesto acciones legales por difamación y daños y perjuicios, buscando limpiar su nombre después de los señalamientos de maltrato.

