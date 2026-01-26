La casa de Salvo Basile fue, durante décadas, un punto de encuentro para el cine, el arte y la vida cultural de Cartagena. Más que una vivienda, funcionó como un archivo vivo de la ciudad y de su transformación en los últimos cincuenta años.

Basile, actor y productor italiano, encontró en la ciudad amurallada su lugar definitivo y construyó una vida marcada por el trabajo cultural y los vínculos personales. Y a sus 85 años murió en la ciudad amurallada dejando tristeza en sus familiares, amigos y conocidos.

Con varios de ellos compartió proyectos, conversaciones y una visión común sobre el papel del cine y el arte en la ciudad. Basile hizo parte activa del entorno que impulsó el Festival Internacional de Cine de Cartagena y acompañó procesos creativos que hoy hacen parte de la memoria cultural del país.

¿Quién es la esposa de Salvo Basile?

En el plano personal, su compañera de vida fue Jacqueline María Lemaitre, con quien estuvo casado durante 35 años. Lemaitre cursó sus estudios secundarios en el colegio La Presentación y posteriormente se formó en comercio e idiomas en el Reino Unido y Francia.

Ese recorrido académico le permitió vincularse al mundo del cine desde diferentes frentes. En los años setenta, mientras trabajaba en la oficina de prensa de la película ‘La quemada’, rodada en Cartagena, conoció a Salvo Basile. Desde entonces iniciaron una relación que se consolidó tanto en lo personal como en lo profesional.

Jacqueline Lemaitre trabajó como productora y asesora logística para directores y equipos de producción que escogían a Cartagena como locación. También tuvo una experiencia como actriz en la película ‘Crónica de una muerte anunciada‘, filmada en Mompós, Bolívar, y protagonizada por Ornella Muti.

En 2004, ya en la madurez de su vida, fue elegida Señora Cartagena 2004-2005, concurso creado por la fallecida Tera Pizarro de Angulo, según El Tiempo.

¿Cuántos hijos tuvo Salvo Basile?

Del matrimonio entre Salvo Basile y Jacqueline Lemaitre nacieron dos hijos: Alessandro Basile, productor ejecutivo, y Jerónimo Basile, diseñador gráfico, socialité y actor. Ambos crecieron en un entorno cercano al cine y la televisión, influenciados por la trayectoria de sus padres.

Años después, la familia conoció la existencia de Mateo Basile, otro hijo de Salvo Basile. Su llegada causó un proceso complejo a nivel emocional. En entrevistas, Mateo relató que la acogida inicial fue difícil, aunque con el tiempo se dio un proceso de reconocimiento y acercamiento.



Alessandro Basile señaló públicamente que su madre fue clave en ese momento, al promover la aceptación, la tolerancia y la comprensión dentro de la familia. De este modo, la historia personal de Salvo Basile quedó marcada no solo por su legado cultural, sino también por los retos y aprendizajes de su vida familiar.

