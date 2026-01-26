La muerte de Salvo Basile, reconocida figura del cine, el teatro y la televisión en Colombia, fue confirmada este 26 de enero al aire por Julio Sánchez Cristo en 6 AM W de Caracol Radio. Minutos después, el periodista Gustavo Gómez también ratificó la noticia, que generó conmoción en el ámbito cultural del país.

Basile, cuyo nombre real era Salvatore Basile, nació en Nápoles (Italia) el 18 de mayo de 1940, y construyó una carrera artística sólida y diversa que lo llevó a convertirse en una referencia obligada del cine y la televisión colombiana. Su llegada a Cartagena en noviembre de 1968, como asistente de dirección de Gillo Pontecorvo durante el rodaje de Queimada, marcó un punto de quiebre en su vida: desde entonces se radicó en la ciudad, formó familia y desarrolló gran parte de su trayectoria profesional.

Las últimas publicaciones del actor

Aunque Salvo Basile no era muy activo en redes sociales, su cuenta de Instagram hoy se ha convertido en un punto de encuentro para seguidores que revisan con detenimiento sus últimas publicaciones, que ahora adquieren un tinte simbólico.

La más reciente fue un video musical de The Beatles, específicamente la canción ‘I Saw Her Standing There’, un tema que habla de la fascinación profunda del narrador por una joven, de ese momento en el que un encuentro lo cambia todo y hace imposible mirar a alguien más. En redes, algunos usuarios especulan que podría tratarse de una dedicatoria personal, aunque el actor nunca dejó un mensaje explícito acompañando el video.

Otra de sus últimas publicaciones fue un afiche político, en el que Basile invitaba a sus seguidores a votar por él para el Consejo de Cartagena. En la imagen dejaba claro uno de sus propósitos: luchar contra la corrupción.

Hoy, esas publicaciones reflejan las dos facetas que definieron a Salvo Basile: el creador apasionado y el ciudadano comprometido.

Se espera que sus familiares revelen más información sobre los hechos y cuándo serán los actos fúnebres.

¿Quién era Salvio Basile?

Autodidacta, formado en los espacios culturales de Roma, Basile incursionó en el teatro clásico y musical antes de consolidarse en la televisión colombiana entre las décadas de los 90 y 2000. Participó en producciones emblemáticas como ‘Pobre Pablo’, ‘Sofía dame tiempo’ y ‘Las noches de Luciana’, y dejó una huella profunda en el cine con títulos como ‘La estrategia del caracol’, ‘Ilona llega con la lluvia’, ‘El amor en los tiempos del cólera’, ‘Águilas no cazan moscas’ y ‘El cielo’, entre otros.

Además de su trabajo frente a cámaras, fue productor, productor ejecutivo, asistente de dirección, creativo publicitario y periodista cultural, y durante más de 20 años integró la junta directiva del Festival de Cine y Televisión de Cartagena, impulsando muestras y espacios para el cine nacional e internacional.

