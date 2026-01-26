La triste noticia fue entregada este 26 de enero, al aire en Caracol Radio, por el periodista y director de ‘6 AM W’ Julio Sánchez Cristo. El periodista Gustavo Gómez también confirmó el lamentable suceso.

Sigue a PULZO en Discover

Salvo Basile, nacido como Salvatore Basile en Nápoles el 18 de mayo de 1940, fue reconocido por su extensa trayectoria como actor, productor, productor ejecutivo y asistente de dirección en cine, teatro y televisión.

Llegó a Cartagena en noviembre de 1968 como asistente de dirección de Gillo Pontecorvo durante el rodaje de Queimada, experiencia que marcó su vida personal y profesional, pues se vinculó definitivamente a la ciudad y formó allí su familia.

Su formación artística la desarrolló de manera autodidacta en Roma, recorriendo espacios culturales y acercándose al cine, el teatro y las artes plásticas.

Inició su carrera actoral en el teatro con obras clásicas y musicales, y luego consolidó una amplia presencia en la televisión colombiana a través de miniseries y telenovelas entre las décadas de 1990 y 2000. También trabajó como presentador y productor ejecutivo de programas culturales.

Detrás de cámaras, ocupó cargos clave como productor, gerente de programadoras y creativo publicitario, además de ejercer el periodismo cultural en medios escritos, radiales y eventos internacionales.

Su mayor aporte se encontró en el cine, donde participó como actor, asistente de dirección y productor en numerosas producciones europeas y latinoamericanas, incluyendo títulos emblemáticos del cine internacional y colombiano.

Asimismo, integró durante más de dos décadas la junta directiva del Festival de Cine y Televisión de Cartagena y promovió diversas muestras y festivales cinematográficos en el país.

Algunas de sus obras más importantes fueron películas como ‘La estrategia del caracol’, ‘Águilas no cazan moscas’, ‘Ilona llega con la lluvia’, ‘El amor en los tiempos del cólera’, ‘El cielo’ y novelas como ‘Pobre Pablo’, ‘Sofía dame tiempo’ y ‘Las noches de Luciana’, entre otras.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos