Lo que comenzó como una historia de amor, surgida en uno de los realities más vistos en el país, terminó convirtiéndose en una batalla campal, con acusaciones surgidas de lado y lado, involucrando infidelidad, intereses económicos y hasta maltrato físico.

Inicialmente, se conocieron las declaraciones de Ana María Restrepo, exparticipante del ‘Desafío XX’ del 2024, quien aseguró, al terminar su sonada relación con Renzo Meneses, que este la había maltratado en reiteradas ocasiones, llegando incluso a la agresión física y la retención de sus bienes.

‘Anamar’ mostró moretones y relató que además de empujones y cachetadas, Renzo había intentado ahorcarla. Además de ello, en una ocasión, producto de una pelea, Renzo se habría llevado su motocicleta sin consentimiento, devolviéndola en mal estado.

Todo escaló recientemente con la noticia de que Restrepo se encontraría embarazada, siendo el padre su expareja, quien, producto de la disputa se mantiene al tanto de la salud de ‘Anamar’, pero, además de pedir una prueba de ADN anunció acciones legales por los prejuicios que le habrían producido las declaraciones de la antioqueña.

Renzo, cuyo nombre de pila es Enzo Alejandro Meneses Bermejo, se defendió en La Red de Caracol sobre las acusaciones de ‘Anamar’ y respondió, uno por uno, a cada señalamiento.

Entre otras cosas, el deportista, que compartió el grupo ‘Omega’ en el ‘Desafío’ con su expareja, aseguró que la mujer mostró lesiones autoinfligidas y algunas de ellas producto de intervenciones estéticas que esta se había practicado.

De igual manera, Renzo aseguró que en el marco de estas acusaciones y luego de terminar la relación, el conflicto con ‘Anamar’ continuó al punto de sentirse vulnerado y amenazado. “Si me toca sacar todo por La Red, lo hago. Que todos sepan la mierda que eres”, mostró el barranquillero en un chat de WhatsApp con Restrepo.

En ese sentido, Meneses mostró una acción de tutela que solicitó en contra de ‘Anamar’ y anunció que llevará a cabo una denuncia, debido al prejuicio que, según asegura, sufrió debido a las supuestas difamaciones en su contra.

“Yo tomé acciones legales contra ella, porque me difamó. Utilizó cosas que nunca pasaron para agredirme”, señaló a la Red.

“Todavía está el proceso, también se va a iniciar una demanda civil por daños y prejuicios porque esta persona me hizo perder mucho dinero y son 4 meses que que no he podido facturar sin hacer nada como imagen”, aseguró el deportista costeño.