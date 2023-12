Por Luis Miguel Bello

Steven Arce, actual director de As Colombia y El Alargue de Caracol Radio, pasó por los micrófonos de Pulzo. El caleño detalló cuáles son sus tres mejores periodistas deportivos. Además, sentenció el que, para él, es el técnico colombiano número uno en la última década.

“Hernán Peláez me parece un tipo brillante, un referente absoluto, lo admiro y le tengo un aprecio. Lo viví cuando niño y crecí escuchando al doctor Mario Alfonzo Escobar, leyenda absoluta. Me gusta mucho lo que pasó en el ciclismo en Colombia, hay que darle un enorme mérito a todos los que estuvieron haciendo el ciclismo grande, pero me tocó de la última temporada para acá a Óscar restrepo, ‘Trapito’, entonces me parece que estos son unos tipos legendarios”, comentó Arce.

Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para nombrar a otros colegas, con los cuales ha podido trabajar y les admira el recorrido y el aporte que han logrado hacer en los distintos formatos de los medios de comunicación. “Sería injusto nombrar solamente a tres porque están Cesar Augusto Londoño y Diego Rueda, Juan Felipe Cadavid, que hace las cosas muy bien, narradores; Eduardo Luis me encanta, Tato Sanint, hay un montón de personas buenas”.

El conductor y director de El Alargue de Caracol Radio, del cual se conoce que es fiel hincha del América de Cali, afirmó sin rodeos y sorprendió al responder si prefería que la Selección Colombia ganase un mundial de fútbol, o sí, por el contrarío, elegiría al conjunto ‘Escarlata’ como campeón de la Copa Libertadores.

“Yo soy muy pro-club. Creo que quien haya sido hincha siempre va a ser pro-club. Si no eres muy hinchas de tu club terminas diciendo que de selección. Yo no hago como muchos colegas que dicen que no tienen equipo. Ahora, más allá de eso, es el elegir tu primera pasión y tu primer amor. Yo estoy casi absolutamente convencido que casi todos tenemos como amor a nuestro club antes que a la selección”.

Por último, al ser consultado sobre el que para él es el mejor entrenador de Colombia durante los últimos 10 años, fue contundente; “Reinaldo Rueda ganó una Libertadores, contra eso no hay nada”.

