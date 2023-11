Durante los últimos días, el ‘toxi’ —como le dicen al también periodista— ha sido tendencia en redes sociales por una serie de indirectas que se habría lanzado con ‘el Cantante del gol’, Javier Fernández Franco.

Aunque ambos han expresado la admiración y el respeto que se sienten entre sí, de hecho Fernández Franco sacó un comunicado en el que le agradeció por un reemplazo, los internautas crearon un debate en redes en el que hubo opiniones divididas sobre quién era el mejor narrando partidos.

Sobre este tema, Eduardo Luis López fue consultado en el programa ‘La tele letal’ y aseguró que entre ellos hay una relación de compañeros de trabajo muy normal. En el mismo espacio, el narrador antioqueño habló sobre varios temas y dio su opinión sobre los dos políticos más influyentes del país: el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el actual mandatario, Gustavo Petro.

Durante la dinámica en la que la producción del mencionado programa le mostraba al narrador imágenes de diferentes personalidades de Colombia apareció una foto de Uribe Vélez. En ese momento, el comunicador fue consultado por su opinión y este no dudó en entregarla.

“Es muy difícil que para los paisas de mi generación no haya admiración por él. No crean que no hay gente que ya no [la tiene]. Hizo cosas increíbles. La verdad hay mucho que agradecerle y después hay mucho que criticarle, las dos cosas. Pero creo, en mi caso, que hay mucho que agradecerle”, dijo inicialmente el ‘toxi’.