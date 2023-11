Y es que, en medio de los rumores que van y vienen, se ha dicho que el Gol Caracol sería el principal destino del narrador deportivo en caso de una hipotética salida de RCN y Win Sports.

(Lea después: Eduardo Luis negó problemas con ‘Cantante del gol’, pero criticó su forma de cantar goles)

Por eso, lo dicho por Eduardo Luis la noche de este martes en ‘La tele letal‘ resulta todavía más curioso. Fue cuando le preguntaron su opinión de los periodistas deportivos más afamados del país, y del primero que habló fue de Javier Hernández Bonnet.

“Creo que es de los periodistas más grandes de la historia de Colombia, que no he trabajado con él, una verdadera pena”, señaló, resaltando que querría hacerlo: “No he tenido la fortuna, porque me encantaría”.