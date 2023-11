Con las recientes polémicas entre los narradores más importantes de Win Sports y el Canal RCN, Eduardo Luis López y Javier Fernández, ‘el cantante del gol’, ya que la esfera pública y la audiencia siente que no hay buena relación entre ambos, el asunto tomó otro rumbo. A través de redes sociales han viralizado una entrevista del ‘Toxi’ en la que se refiere a la llegada de Fernández en 2019 al canal donde ambos trabajan actualmente.

(Le puede interesar: ‘Cantante del gol’ frenteó situación con Eduardo Luis y hasta le dejó directo mensaje)

Así reaccionó Eduardo Luis a la llegada del ‘cantante del gol’ a Win Sports

En la conversación que hizo hace seis meses y los internautas desempolvaron recientemente por la controversia entre ambos narradores, López dijo que, para avisarle que Fernández llegaba a Win, lo reunieron a él personalmente con las directivas.

“El presidente de la cadena me llamó, me citó a una reunión y me dice: con usted es la única persona que voy a hacer esto porque lo respeto mucho. Acabo de contratar al ‘cantante’, pero quiero que sepa que usted no va a perder su sitio acá, la idea mía es rotar”.

COMO TE QUIERO TOXI @EduardoLuisFut pic.twitter.com/ZnKCFKHm9c — Soldado de Tomás Ángel (@felipee_11_) November 28, 2023

Eduardo Luis, que confesó que no es cercano a ‘Javi’ pero tampoco tiene mala relación, dijo que fue difícil tener que competir contra uno de los narradores más importantes de Colombia cuando él era la voz principal del canal deportivo. “No es fácil ser el líder y que de un momento a otro te digan ‘ya no’, y uno dice ‘¿pero yo qué hice mal, narro mal o qué?’… la humildad es aceptar lo que viene… No perdí protagonismo, pero no fue fácil que yo desde 2012 narré todas las finales del fútbol colombiano y cuando llegó Javier me dijeron que no las iba a narrar”, agregó López.

(Lea también: Pidieron matrimonio en el Junior vs. Águilas Doradas y hasta Eduardo Luis se los narró)

Finalmente, el periodista recalcó a las directivas, según reveló en aquella entrevista, que la única condición por la que se iría de Win Sports y RCN sería si ya deja de perder protagonismo o ser exitoso, por lo que su único pedido fue mantener su estatus:

“Yo solamente quiero decirle algo y tengo una cosa clara, es que a mí no me hace feliz ser rico, tener plata no es lo que me motiva. A mí me hace feliz ser protagonista, ser exitoso. El día que sienta que no soy protagonista ni exitoso, simplemente me voy”.

¿Por qué hay controversia entre Eduardo Luis y el ‘cantante del gol’?

Todo comenzó cuando López reemplazó a última hora a Javier Fernández en la transmisión de RCN para el partido Colombia vs. Brasil por Eliminatorias, ya que ‘Javi’, quien narra usualmente los encuentros de la ‘Tricolor’, sufrió un quebranto de salud. Sin embargo, para muchos, Eduardo Luis hizo un trabajo espléndido, por los que muchos comenzaron a decantarse por él.

La situación entre el ‘Toxi’ y el ‘cantante’ se tornó pesada por lo que dijo el segundo mencionado en la transmisión del Nacional vs. América por Liga Betplay, partido que narró. Luego de que Campo Elías Terán Jr. dijo lo siguiente: ““Se me olvidó en la presentación, le pido excusas, Javier… ‘El narrador oficial de la Selección Colombia’”, Fernández le respondió: “No, no se preocupe. No pasa nada. Eso lo sabe la gente…”, algo que muchos interpretaron como una serie de indirectas a Eduardo Luis.

¿Mensaje para Eduardo Luis? Nota: Si no le gusta la pregunta, que busca la interacción de la gente, pues de malas. pic.twitter.com/VCcFrPeKd5 — Paolo Arenas (@PaoloArenas) November 27, 2023

Lee También

De hecho, el narrador del ‘pidan domicilio’ dejó un mensaje en Twitter en el que se presumía que había fisuras en el camerino de Win Sports:

La vida me ha enseñado a NO DAR NADA POR SENTADO.

Todo puede cambiar amigos…sólo debemos estar listos…

Abrazo mi genteeeeee… — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) November 27, 2023

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.